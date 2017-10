Rusi uničenje Rake primerjajo z bombardiranjem Dresdna leta 1945

Koalicija pod vodstvom ZDA mesto osvobodila prejšnji teden

23. oktober 2017 ob 08:57

Moskva - MMC RTV SLO

Rusija je obtožila koalicijo pod vodstvom ZDA, da so z bombardiranjem sirskega mesta Rake to mesto "izbrisale z obličja Zemlje".

Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF) so prejšnji teden uradno razglasile osvoboditev mesta Rake, ki so ga iz rok skrajnežev Islamske države iztrgale že pred dnevi. V nedeljo je SDF pod vodstvom ZDA prevzel nadzor tudi nad največjim sirskim naftnim poljem Al Omar, poroča BBC.

Fotografije kažejo, da je Raka tako rekoč zravnana z zemljo, stanje v tem mestu pa je Moskva primerjala z zavezniškim uničenjem nemškega mesta Dresden med drugo svetovno vojno. "Raka je podedovala usodo Dresdna leta 1945. Anglo-ameriško bombardiranje je mesto zravnalo z zemljo," je dejal predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Dodal je, da Zahod zdaj hiti s pošiljanjem finančne pomoči v Rako, da bi s tem "prikril svoje zločine".

Koalicija pod vodstvom ZDA je zatrdila, da je pri osvobajanju mesta skušala čim bolje zadeti tarče in s tem kar najbolj zmanjšati število civilnih žrtev. A preiskovalci Združenih narodov so prejšnji teden opozorili, da se je v Raki zgodila "pretresljiva izguba življenj civilistov". Sirski aktivisti trdijo, da je v mestu umrlo med 1.130 do 1.873 civilistov, mnogi prav zaradi obsežnih ameriških letalskih napadov.

Koalicija pod vodstvom ZDA zdaj skuša iz rok skrajnežev iztrgati še njihovo zadnjo trdnjavo na vzhodu Sirije, mesto Deir Al Zour.

A. P. J.