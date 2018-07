Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Protesti proti pokojninski reformi so potekali tudi že pretekli teden. Foto: Reuters Dodaj v

Rusi znova protestirajo zaradi upokojitvene reforme: "Putin, pojdi v pokoj!"

Povprečna življenjska doba za moške 66 let, za ženske 77 let

28. julij 2018 ob 16:25

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Več deset tisoč Rusov se je v več mestih po državi zbralo na protestih proti sporni pokojninski reformi, ki med drugim vključuje dvig upokojitvene starosti z zdajšnjih 55 na 63 let za ženske in s 60 na 65 let za moške.

Po navedbah organizatorjev – proteste organizirajo komunisti – se je samo v Moskvi, tam so oblasti shod dovolile, zbralo do 100.000 protestnikov, medtem ko opazovalci ocenjujejo, da je bilo udeležencev precej manj. BBC poroča o okoli 12.000 protestnikih. "Putin, pojdi v pokoj!" in "Hočemo doživeti naše pokojnine in ne umreti pri delu" sta le dva izmed napisov na transparentih protestnikov.

"Na desettisoče ljudi se je zbralo tukaj, da izrazijo nasprotovanje pokojninski reformi," je na zborovanju v Moskvi dejal vodja komunistične stranke Genadij Zjuganov. Moški v Rusiji v povprečju umrejo v svojih zgodnjih 60. letih, "svojo pokojnino bodo dobili v krstah", je dodal.

Protesti, ki so jih oblasti dovolile, so potekali tudi v številnih mestih in krajih na ruskem Daljnem vzhodu in v Sibiriji, v Novosibirsku se je po poročanju ruske tiskovne agencije TASS, ki se sklicuje na mestne oblasti, zbralo 1.200 ljudi.

Kot navaja AFP, so protesti eden redkih izrazov javnega nasprotovanja reformnim načrtom vladajoče stranke Enotna Rusija. Peticijo proti pokojninski reformi je podpisalo 2,9 milijona ljudi, proti njej pa so glasovali tudi komunisti, ki pogosto podpirajo politiko vladajoče stranke.

Kot poroča BBC, je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije za Ruse pričakovana življenjska doba 66 let, za Rusinje pa 77 let.

Padec priljubljenosti Putina

Priljubljenost predsednika Vladimirja Putina, ki pred predsedniškimi volitvami marca, na katerih je bil znova izvoljen, ni omenil pokojninske reforme, je z 80 odstotkov v maju v tem mesecu padla na 64 odstotkov, je pokazala anketa državnega centra za javnomnenjske raziskave VTsIOM. Putin je pretekli teden dejal, da mu zamisel o zvišanju upokojitvene starosti ni všeč, da pa ni mogoče ohraniti obstoječega stanja. "Sprejeti bomo morali nekatere pomembne odločitve."

K. T.