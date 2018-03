Rusija bo izgnala več kot 50 britanskih diplomatov

Diplomatski spor se ne končuje

31. marec 2018 ob 15:01

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Kot je sporočilo rusko zunanje ministrstvo, mora Velika Britanija zmanjšati obseg svojega diplomatskega osebja v Rusiji za več kot 50 ljudi. Moskva medtem zahteva konzularni dostop do Julije Skripal.

Rusko zunanje ministrstvo se je v petek odzvalo na kolektivni izgon ruskih diplomatov iz več zahodnih držav in Nata. Na pogovore je poklicalo več diplomatskih predstavnikov, ki so jim predali protestne note in jih seznanili s povračilnimi ukrepi. Britanski veleposlanici Laurie Bristow so sporočili, da ima London mesec dni časa, da odpokliče iz Rusije toliko članov svojega diplomatskega osebja, kot jih ima Rusija v Veliki Britaniji.

"Rusija je predlagala enakost v ukrepih. Britanska stran ima več kot 50 ljudi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova.

Britanska veleposlanica je po navedbah ministrstva prejela protestno noto v zvezi s "provokativnimi in neutemeljenimi dejanji britanske strani, ki so spodbudila neupravičen izgon ruskih diplomatov iz različnih držav".

Zahodne države izganjajo ruske diplomate

Več zahodnih držav in zveza Nato je od začetka tedna izgnalo ruske diplomate v znak solidarnosti z Veliko Britanijo, ki je bila 4. marca prizorišča napada z živčnim strupom na nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo, za katerega London krivi Rusijo. V Salisburyju sta bila 4. marca žrtvi napada z živčnim strupom.

Po poročanju AFP-ja je moralo domov več kot 150 ruskih diplomatov iz različnih držav.

Rusija je na začetku tega meseca že izgnala 23 britanskih diplomatov, zaprla britanski konzulat v Sankt Peterburgu in ustavila delovanje British Councila, potem ko je Velika Britanija zaradi napada na Skripala izgnala 23 ruskih diplomatov.

Rusko veleposlaništvo v Londonu je v petek britanske oblasti obtožilo "nove provokacije" zaradi preiskave letala ruskega prevoznika Aeroflot na letališču Heathrow, ki je bilo na poti v Moskvo. "Nimamo druge razlage, kot da je incident na Heathrowu tako ali drugače povezan s sovražno politiko britanske vlade do Rusije," je sporočilo.

Moskva zahteva konzularni dostop do Julije Skripal

Medtem se britanske oblasti odločajo o zahtevi Moskve po konzularnem dostopu do Julije Skripal. Britansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bodo pri odločitvi upoštevali, ali si Julija Skripal želi, da jo predstavniki ruskih oblasti obiščejo v bolnišnici.

33-letnica od četrtka ni več v kritičnem stanju. V bolnišnici v Salisburyju so sporočili, da se njeno zdravstveno stanje hitro izboljšuje in je zdaj stabilno. Po poročanju BBC-ja je pri zavesti in lahko hodi. Zdravstveno stanje Sergeja Skripala je medtem še vedno kritično, a stabilno.

B. V.