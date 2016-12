Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Aleksandar Vučić je nad ruskimi letali navdušen. Foto: EPA VIDEO Rusija bo Srbiji poslala... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rusija bo Srbiji poslala letala in tanke

27. december 2016 ob 13:48

Beograd, Moskva - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Rusija bo Srbiji poslala več vojaških letal in tankov. Dogovor, za katerega srbski premier Aleksandar Vučić zagotavlja, da gre za donacijo, v Srbiji in sosednjih državah močno odmeva.

Moskva bo Srbiji do marca poslala šest letal mig 29, 30 tankov t-72 in 30 oklepnih vozil, poroča dopisnik TV Slovenija Boštjan Anžin. Vučić je dejal, da bo imela potem Srbija več letal kot vse republike nekdanje Jugoslavije skupaj in več od mnogih članic Nata ter Evropske unije. Srbija bo morala kupiti le dodatne zračne in kopenske raketne sisteme.

Država se oborožuje zato, pravi premier, da bodo državljani varnejši, čeprav Srbija po njegovih zagotovilih ostaja vojaško nevtralna, k čemur se je zavezala leta 2005. "Nimamo namena začenjati vojn ali sporov. To počnemo, da bi zaščitili otroke in jim zagotovili prihodnost. Izgubili smo že veliko srbskih življenj," je dejal srbski premier, ki je bil v Moskvi očaran nad ruskimi letali.

Evropska unija ostaja srbski cilj

"Poglejte, kako močni so. Nebo nad Srbijo bo popolnoma varno," je ob tem povedal in dodal, da bodo srbske matere zdaj spale mirneje, saj zagotavlja, da se kaj podobnega, kot je hrvaška operacija Nevihta leta 1995, ne bo več zgodilo.

Kot je dodal, gre za donacijo, bo pa modernizacija skupaj s štirimi letali, ki jih Beograd že ima, stala 200 milijonov evrov. Srbska cilja še vedno ostajata Evropska unija in sodelovanje z Natom, kamor sicer Srbi nočejo vstopiti. Del javnosti glede dogovora z Rusijo ostaja skeptičen, Vučić pa ni razkril dogovora o starosti doniranih migov.

Tudi hrvaška bo kupila novo opremo

Medtem je nakup nove opreme napovedala tudi Hrvaška, ki bo med drugim kupila tudi ameriške helikopterje black hawk (slovensko črni jastreb). Predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je zatrdila, da ne gre za oboroževalno tekmo s Srbijo, ampak za prilagajanje zahodni vojaški tehnologiji. Ob tem je srbski zunanji minister Ivica Dačić takoj sporočil, da je to le dokaz, da je srbska odločitev o krepitvi svoje obrambne moči pravilna.

