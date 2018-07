Rusija mora zaradi Pussy Riot plačati skoraj 50.000 evrov

Sodišče podalo kritiko tudi glede nepojasnjenosti umora Ane Politkovske

17. julij 2018 ob 16:57

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Le dva dneva po koncu nogometnega svetovnega prvenstva v Rusiji je Evropsko sodišče za človekove pravice Rusijo obsodilo in oglobilo za nepošteno sojenje skupini Pussy Riot, katere člani so prekinili nedeljsko finalno tekmo med Hrvaško in Francijo.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu v Franciji je razsodilo, da je Rusija kršila pet členov evropske konvencije o človekovih pravicah, ko je članice feministične punk glasbene skupine Pussy Riot izpostavila ponižujoči obravnavi, ko jim ni zagotovila poštenega sojenja in jim ni dopustila svobode izražanja.

Sodišče oglobilo Rusijo

Sodišče je Rusiji naložilo, da mora dvema članicama izplačati po 16.000 evrov odškodnine, tretji 5.000 evrov in tudi poravnati njihove pravosodne stroške v znesku 11.760 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri članice skupine so ruske oblasti aretirale leta 2012, ko so v eni izmed moskovskih cerkva izvedle pesem, usmerjeno proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Vse tri članice je rusko sodišče istega leta zaradi huliganstva obsodilo na 16 mesecev zaporne kazni. Nadeždo Tolokonikovo in Marijo Aljohino so iz zapora izpustili po letu dni in devetih mesecih prestane kazni. Jekaterina Samučevič je za zapahi preživela sedem mesecev.

Ostra kritika nepojasnitve umora Politkovske

Sodišče je v ločenem primeru kritiziralo preiskavo umora novinarke Ane Politkovske, ki so jo neznani storilci ustrelili in ubili na stopnišču njenega bloka leta 2006. Njen umor vse od takrat ostaja nepojasnjen. Čeprav je sodišče leta 2014 zaradi njenega umora obsodilo pet ljudi, še vedno ni pojasnjeno, kdo je naročil umor novinarke, ki je bila izredno kritična do Vladimirja Putina in ruskega posredovanja v Čečeniji.

K. Št.