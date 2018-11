Rusija Navalnemu preprečila pot na Evropsko sodišče za človekove pravice

Navalni presenečen nad domnevnim dolgom

13. november 2018 ob 15:51

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Ruskemu opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu so obmejni organi preprečili odhod iz Rusije, od koder je bil namenjen na ESČP, ki bo odločal o politični motiviranosti njegovih aretacij.

"Obmejni organi trdijo, da je odhod zame prepovedan. Obstaja nekakšen dokument, v katerem piše, da mi je prepovedano oditi, vendar ni nobenega pojasnila, zakaj," je tvitnil Navalni – znan kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina in organizator protivladnih protestov.

Navalnemu so odhod preprečili zaradi neporavnane finančne kazni v višini 2,1 milijona rubljev (27.500 evrov), navaja RT. Državljanom Rusije lahko obmejni organi namreč preprečijo zapustiti državo, če imajo neporavnane dolgove ali kazni.

Obmejni organi se sklicujejo na podatke ruske zvezne službe sodnih izvršiteljev, zaznamek z 9. novembra pravi, da je Navalnemu sodišče naložilo plačilo dolga, še poroča RT.

Podatek je bil v bazo vnesen iz pokrajine Kirov, kjer je bil Navalni februarja lani obsojen oškodovanja državnega podjetja, saj naj bi kot svetovalec lokalnih oblasti v Kirovu ukradel gradbeni les v vrednosti 16 milijonov rubljev (250.000 evrov). Že leta 2013 je rusko sodišče Navalnega zaradi poneverb obsodilo na pet let pogojne zaporne kazni.

Navalni je nad dolgom presenečen in trdi, da tovrstnih neporavnanih obveznosti nima ter da gre za del vladnega načrta, s katerim mu želijo preprečiti pot v Evropo, še poroča RT.

ESČP razsoja o upravičenosti aretacij Navalnega

Opozicijski politik je nameraval poleteti proti Frankfurtu in nato v Strasbourg, kjer bo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v četrtek razsodil, ali so bile številne aretacije Navalnega politično motivirane. Vodja ruske opozicije že vse od izvolitve Putina na mesto predsednika v Rusiji organizira protivladne proteste. Varnostni organi so ga v zvezi s tem večkrat aretirali, samo v zadnjih dveh mesecih je bil zaprt dvakrat: septembra je odslužil 30-dnevno kazen za organizacijo shoda v začetku leta, oktobra je bil 20 dni zaprt zaradi drugega protivladnega shoda.

Navalni je na ESČP naslovil že več pritožb proti Rusiji. V eni mu je sodišče za človekove pravice ugodilo, a se je Rusija nato pritožila na odločitev.

Komisija preprečila kandidaturo na volitvah

Vodja opozicije je nameraval kandidirati na letošnjih predsedniških volitvah, kjer bi bil glede na javnomnenjske raziskave najresnejši Putinov izzivalec, a še vedno brez resnih možnosti za zmago. Ruska volilna komisija je decembra lani sicer odločila, da Navalni zaradi kazenskih obsodb na volitvah ne sme kandidirati. Na volitvah marca letos je nato vnovični mandat prepričljivo osvojil Putin.

J. R.