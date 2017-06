Rusija: Navalni ne bo mogel kandidirati na predsedniških volitvah

Puitin še ni potrdil svoje kandidature

23. junij 2017 ob 20:08

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Ruski opozicijski politik Aleksej Navalni ne bo mogel kandidirati na predsedniških volitvah prihodnje leto, ker je bil v preteklosti obsojen, je sporočila ruska volilna komisija.

Kot so pojasnili v komisiji, obsojenci ne smejo kandidirati za javni položaj, dokler ne mine deset let od konca dodeljene kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navalni je v preteklosti javno napovedal, da se namerava potegovati za položaj predsednika države, volilna komisija pa je odločila o njegovi kandidaturi, ker je že začel odpirati pisarne za svojo kampanjo, kjer bi zbiral podpise podpornikov. Za kandidaturo bi moral zbrati 300.000 podpisov v roku 40 dni.

Leta 2013 obsojen na pogojno zaporno kazen

Navalni je bil leta 2013 zaradi poneverb obsojen na pet let pogojne zaporne kazni in denarno kazen. Sam je sicer dejal, da je bil proces politično motiviran in da naj to ne bi bila ovira za predsedniško kandidaturo. Ruska ustava naj bi namreč jasno določala, da predsedniški kandidat ne more biti nekdo, ki prestaja zaporno kazen, sam pa prestaja zgolj pogojno kazen.

Ruski predsednik Vladimir Putin bo najverjetneje marca prihodnje leto kandidiral za že četrti mandat v Kremlju, ampak tega še ni potrdil. Imenovanje kandidatov se bo pričelo decembra, še piše AFP.

B. V.