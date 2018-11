Rusija po ladijskem incidentu Ukrajini zaprla dostop do Azovskega morja

Ukrajina: "Odkrito agresivno dejanje"

25. november 2018 ob 14:07,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 20:27

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Rusija in Ukrajina sta se zapletli v incident na Črnem morju nedaleč od polotoka Krim, ki si ga je 2014 priključila Rusija.

Ladja ruske obalne straže je tam trčila v eno izmed treh ukrajinskih vojaških na poti iz ukrajinskega pristanišča Odesa ob Črnem morju proti pristanišču Mariupol ob Azovskem morju, poroča BBC.

Ukrajinska mornarica je dejanje ruske obalne straže označila za "odkrito agresivno dejanje". Ruska ladja je na ukrajinskem vlačilcu povzročila škodo na motorju, trupu in zaščitni ograji. Ukrajinska vozila so pot nadaljevala, po navedbah mornarice so jih spremljali ruski helikopterji.

Rusija je ukrajinske ladje obtožila, da so nezakonito vstopile v njene vode in namerno izzvale konflikt. Ruska varnostna agencija FSB je v izjavi sporočila, da so ukrajinske ladje izvedle "izzivalno dejanje" in da "je njihov cilj jasen: na območju ustvariti konflikt".

Rusija zaprla dostop do Azovskega morja

Rusija je po incidentu z ogromnim tankerjem "iz varnostnih razlogov" zaprla dostop do Azovskega morja. Ladjo so namestili pod letos zgrajeni Krimski most čez Kerški preliv, ki je edina povezava Črnega in Azovskega morja. Krimski most so preletavali tudi vojaški lovci.

Ukrajinska mornarica je popoldne na svoji Facebook strani sporočila, da je "Rusija odprla ogenj" na ukrajinsko vojaško ladjo. Streli so po navedbah mornarice ranili člana posadke.

Že septembra se je ukrajinska mornarica pritoževala zaradi domnevnih ruskih provokacij proti ladjam na tej poti.

K. S., J. R.