Rusija postavlja ključna vprašanja glede Skripala, odgovorov pa ni

Moskvo zanima, zakaj je v preiskavo vpletena Francija

2. april 2018 ob 10:40

Moskva - MMC RTV SLO

Rusija je Veliki Britaniji, Franciji in ZN-ovi organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) poslala sezname z vprašanji glede zastrupitve dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke, na katera terja odgovore.

OPCW-ju je Moskva zastavila 13 vprašanj, objavljenih tudi na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva, ki znova poudarja, da gre pri Skripalovem primeru za izmišljotino, usmerjeno proti Rusiji, in provokacijo Velike Britanije.

Vprašanja lahko razdelimo v tri skupine, ki naslavljajo različne vidike preiskave: sodelovanje Velike Britanije z OPCW-jem, OPCW-jev postopek in vpletenost Francije v preiskavo.

Moskva tako sprašuje, kakšne vzorce in druge dokaze so Britanci predali OPWC-ju in ali ta misli svoje informacije o primeru Skripal deliti z izvršnim svetom OPCW-ja, katerega članica je tudi Rusija.

Moskva si želi tudi več pojasnil glede nedavnega obiska strokovnjakov OPCW-ja v Veliki Britaniji - kdo je bil vodja ekipe in kdo so bili njeni člani, kako dolgo so ostali na Otoku in s kom so se pogovarjali. Rusi pa bi radi tudi vedeli, kakšen je bil postopek odvzemanja vzorcev živčnega strupa, s katerim je bil marca zastrupljen Skripal.

Družabna stran Skripalove dejavna tri dni po napadu

Ruski blogerji so opazili, da se je nekdo prijavil na VK (gre za priljubljeno rusko družabno stran) Julije Skripalove tri dni po napadu, ko se je 33-letnica še borila za svoje življenje. Kot poroča RT, ni znano, ali se je na stran nekako prijavila Julija sama, ali pa je šlo za koga drugega, ki ima njeno geslo. Iz Velike Britanije so sicer v četrtek sporočili, da je stanje Skripalove stabilno in se celo naglo izboljšuje.



Vloga Francije

Moskva od OPCW-ja zahteva tudi pojasnilo, kako je v preiskavo vpletena Francija, saj gre za zločin proti ruskima državljanoma na britanskih tleh, brez kakšnih očitnih interesov Francije. "Ali je OPCW dal svoje dovoljenje, da Velika Britanija lahko deli izsledke preiskave članicam EU-ja?" je eno izmed vprašanj.

Rusija se tudi sprašuje, ali je Francija obvestila OPCW, da so jo Britanci prosili, da se pridruži preiskavi. Ob tem tudi postavljajo vprašanje, ali bodo gradivo in dokaze glede primera Skripal sploh delili z Rusijo.

14 vprašanj Londonu

Rusko veleposlaništvo v Londonu je že dan prej, v soboto, seznam 14 vprašanj v povezavi s primerom Skripal poslalo britanskemu zunanjemu ministrstvu. Od Londona zahtevajo predvsem, da razkrije podrobnosti preiskave in ali so uporabljeni strup kdaj proizvedli tudi na Otoku, ne le v Rusiji.

Moskva med drugim sprašuje, zakaj ji London onemogoča konzularni dostop do ruskih državljanov, zastrupljenih na britanskih tleh, kakšen protistrup so Skripaloma vbrizgali in kako so do njega prišli, ter na podlagi česa so prišli do ugotovitev, da je bil uporabljeni strup "ruskega izvora".

Kar devet od 13 vprašanj se sicer nanaša na sporno vpletenost Francije v primer, med drugim Moskvo zanima, zakaj je Francija v to sploh vpletena, katere dokaze so izročili Parizu in ali so izsledke francoske preiskave izročili OPCW-ju.

Izpostavljena novičoku?

Sergej Skripal in njegova hčerka Julija sta bila na začetku marca v Salisburyju zastrupljena z živčnim strupom - Velika Britanija trdi, da je šlo za t. i. novičok, živčni agent, ki so ga zasnovali še v Sovjetski zvezi.

London je takrat dejal, da je "zelo verjetno", da za napadom stoji Moskva, čemur so sledile sankcije številnih držav proti Rusiji, pa tudi izgoni ruskih diplomatov iz ZDA, Avstralije in 14 članic EU-ja.

Slovenija se izgonom ni pridružila, prav tako ne Avstrija, sta pa po enega diplomata izgnali Hrvaška in Madžarska, Italija pa dva. Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle zunanjega ministra, je pred dnevi dejal, da ne vidi razloga za izgon, sploh glede na to, da zadeva ni razčiščena.

K. S.