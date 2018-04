Rusija svari Washington pred morebitno vojaško operacijo v Siriji

11. april 2018 ob 07:45

Evropska organizacija za varnost v letalskem prometu Eurocontrol je zaradi možnih letalskih napadov v Siriji letalske družbe pozvala k previdnosti pri letenju v vzhodnem Sredozemlju v prihodnjih 72 urah.

Eurocontrol je na svoji spletni strani zapisal: "Zaradi možnih letalskih napadov z izstrelki zemlja-zrak v Siriji in zaradi možnih začasnih prekinitev radijskih zvez morajo vse letalske družbe sprejeti vse ustrezne varnostne ukrepe pri načrtovanju letov v vzhodnem Sredozemlju."

Napetost med silami narašča

Letalsko posredovanje v Siriji se omenja vse glasneje po domnevnem novem napadu s kemičnem orožju pred dnevi v mestu Duma, zaradi katerega se je v torek na izrednem zasedanju sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov. VS po pričakovanjih ni sprejel nobene odločitve v povezavi z napadom. Najprej je Rusija z vetom preprečila sprejem ameriškega predloga resolucije, s katero bi uvedli mednarodno preiskavo dogodka. To je bil že 12 veto Rusije, s katerim je blokirala ukrepanje VS-ja proti sirskemu režimu. Predlog resolucije je sicer podprlo 12 od skupno 15 članic. Proti je bila še Bolivija, Kitajska pa se je vzdržala.

Ameriška veleposlanica Nikki Haley dejala, da bi bila ta resolucija "goli minimum, ki ga VS lahko stori kot odgovor na sobotni napad". A ruski veleposlanik Vasilij Nebenzja je ocenil, da bo resolucija le izgovor ZDA za upravičevanje nadaljnjih dejanj v Siriji. "Veto bomo uporabili, da zaščitimo mednarodno pravo, mir in varnost in da zagotovimo, da v svoje avanture ne potegnete tudi Varnostnega sveta," je dejal ruski veleposlanik. Ob tem je Washington posvaril, naj se "vzdrži načrtov o vojaškem posredovanju, ki jih pripravlja".

Zatem je Varnostni svet glasoval še o ruskem predlogu resolucije, ki bi prav tako uvedla določeno preiskavo dogodka v Dumi. Vendar pa ruski predlog ni dobil zadostne podpore; podprlo ga je le šest držav, sedem pa jih je bilo proti.

Med ameriškim in ruskim predlogom je bila po besedah Haleyjeve sicer pomembna razlika - Rusija naj bi imela vpliv na izbiro preiskovalcev in možnost ocene najdenih dokazov. "To ne bi bila neodvisna preiskava," je poudarila.

Nato je bil na mizi še tretji predlog, ki pa tudi ni bil sprejet. ZDA, Velika Britanija in Francija so dale namreč veto na resolucijo o preiskavi pod vodstvom Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki jo je predlagala Rusija. Resolucijo je podprlo pet držav, štiri so bile proti, šest pa se jih je vzdržalo.

Trump in Mattis sta se posvetila le Siriji

Zahodne sile se strinjajo, da morajo odkriti odgovorne za napad v Dumi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da bi z napadi ciljali kemične obrate sirske vlade. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi razmer v Siriji odpovedal turnejo po Južni Ameriki, vse druge obveznosti je preklical tudi obrambni minister James Mattis. Po poročanju BBC-ja bi to lahko namigovalo, da bi lahko ameriška administracija pripravljala obsežnejšo vojaško operacijo, ne pa le nekaj napadov.

Savdijci so pripravljeni pomagati

Da se je v vojaško operacijo v Siriji pripravljena vključiti tudi Savdska Arabija, je izjavil tamkajšnji kronski princ Mohamed bin Salman. "Če bo naše zavezništvo s partnerji to zahtevalo, se bomo vključili," je dejal po pogovorih z Macronom.

