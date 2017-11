Rusija, Turčija in Iran za konferenco o reševanju konflikta v Siriji

Ruski predsednik Vladimir Putin je v Sočiju gostil turškega in iranskega kolega, Recepa Tayyipa Erdogana in Hasana Rohanija. Voditelji so se izrekli za organizacijo nove konference o Siriji.

Konferenca v obliki kongresa naj bi bistveno pripomogla k razreševanju konflikta v Siriji. Zunanja ministrstva Rusije, Turčije in Irana naj bi pripravila seznam udeležencev in datum konference, na kateri bo v ospredju povojna ureditev Sirije, zato naj bi na njej sodelovali tudi odposlanci sirskega predsednika Bašarja Al Asada in predstavniki vseh opozicijskih skupin.

Putin je še pred začetkom današnjega srečanja pozval k popuščanju vseh strani. Rusija in Iran namreč podpirata sirskega predsednika Bašarja Al Asada, Turčija pa sirske upornike. Ruski predsednik je spomnil, da so vse tri države Siriji pomagale preprečiti mednarodnim teroristom, skrajni skupini Islamska država, zavzeti državo, kar bi pomenilo humanitarno katastrofo.

ZN in Savdska Arabija na sestanku z opozicijo

Sočasno sta posebni odposlanec Združenih narodov Staffan de Mistura in savdski zunanji minister Adel Džubeir v Riadu oranizirala srečanje predstavnikov sirske opozicije, da bi našli "pravično rešitev" konflikta. De Mistura je pojasnil, da želijo s srečanjem dati zagon pogajanjem pod vodstvom Združenih narodov v Ženevi, obuditeh katerih so podprli tudi predsedniki v Sočiju in ki naj bi se nadaljevala prihodnji teden. De Mistura bo v četrtek odpotoval v Moskvo.

Erdogan nasprotuje Asadu, a želi rešitev krize

Erdogan je po srečanju povedal, da je bistveno za vse vpletene strani, da prispevajo k politični rešitvi krize, ki bo sprejemljiva za prebivalce Sirije. Dan pred vrhom je v turškem parlamentu opozoril, da je "Al Asadov režim, ki ima na svojih rokah kri več sto tisoč svojih državljanov, še vedno na oblasti".

Putin je Al Asada gostil že v ponedeljek, ko je izrazil prepričanje, da se bo vojaško posredovanje v Siriji kmalu končalo. Po njegovem mnenju je nastopil čas za politični proces. Ruski predsednik je v ponedeljek tudi izrazil zadovoljstvo, da Al je Asad pripravljen sodelovati s tistimi, ki so pripravljeni na vzpostavitev miru, in poiskati rešitve.

Rohani poziva h koncu zunanjih vmešavanj

Rohani je pozval h koncu zunanjega vmešavanja v konflikt. Navzočnost tujih vojaških sil v državi je po njegovem mnenju dopustna le na povabilo sirske vlade. Naloga tujih sil je izkoreniniti zadnje teroristične celice, nato bo država pripravljena na ponovno politično vzpostavitev, je še dodal iranski predsednik, po mnenju čigar morajo o usodi Sirije odločati Sirci sami. Za končni cilj je označil politični dialog vseh sirskih političnih strank.

Iranski predsednik je v dneh pred srečanjem dejal, da današnji vrh vidi kot nadaljevanje sirskih mirovnih pogovorov iz kazahstanske prestolnice Astana. V okviru teh pogovorov so vzpostavili tudi štiri varna območja, ki so prispevala k zmanjšanju nasilja, vendar kljub temu tam občasno potekajo spopadi.

Sirska vlada pozdravila pogajanja

Sklepno poročila sestanka je pozdravila tudi sirska vlada in dodala, da je Sirija "vedno podpirala vsa politična dejanja, ki spoštujejo suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Sirije in prispevajo k zaustavitvi prelivanja sirske krvi".

Pogovori s Trumpom in Salmanom

Vrh v Sočiju bo po napovedih Moskve pomagal prav pri ponovnem zagonu neposrednih pogajanj med sirsko vlado in opozicijo, saj je zmaga nad Islamsko državo v Siriji vse bliže. Predsednik Putin se je v zadnjih dneh po telefonu pogovoril tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in savdskim kraljem Salmanom. Pogovore je označil za del ruskih prizadevanj v iskanju mednarodnega dogovora za končanje šestletne vojne v Siriji.

