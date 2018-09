Rusija umor Zaharčenka na vzhodu Ukrajine označila za provokacijo

Lavrov prekinja pogovore normandijske skupine

1. september 2018 ob 16:18

Moskva,Doneck - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Petkov umor vodje proruskih separatistov na vzhodu Ukrajine Aleksandra Zaharčenka je provokacija, ki spodkopava mirovni dogovor iz Minska, so sporočili iz Moskve.

V petek je v kavarni v središču Donecka odjeknila eksplozija, v kateri sta umrla predsednik samooklicane Doneške ljudske republike Aleksander Zaharčenko in njen finančni minister Aleksander Timofejev. Oblasti uporniške skupine so v povezavi z umorom prijele več osumljencev in razglasile tridnevno žalovanje.

Novi vodja samooklicane Doneške ljudske republike Dmitrij Trapeznikov je sporočil, da je bil napad "ukrajinska sabotaža" in da v regiji trenutno velja poostrena varnost.

"To je nedvomno provokacija," je novinarjem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. "Smrt Zaharčenka bo zagotovo vodila v večje napetosti v regiji in spodkopala dogovor o ukrajinskem konfliktu, ki je bil leta 2015 sklenjen v Minsku", je še sporočil tiskovni predstavnik.

Lavrov prekinja mednarodna prizadevanja

Da je umor vodje separatistov zamajal prizadevanja za rešitev krize na vzhodu Ukrajine menijo tudi drugi vidnejši predstavniki Rusije. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je tako sporočil, da nadaljnji pogovori v sklopu normandijske skupine oziroma normandijske četvorke po umoru Zaharčenka niso več možni, saj gre za "resne razmere, ki jih je treba analizirati".

Normandijska kontaktna skupina - v kateri si za rešitev vojne na vzhodu Ukrajine prizadevajo diplomati iz Francije, Nemčije, Ukrajine in Rusije - je na 70. obletnico izkrcanja zaveznikov v Normandiji, znanem tudi kot dan D med drugo svetovno vojno, nastala leta 2014.

Putin izrazil sožalje

Na novico o smrti vodje proruskih separatistov se je odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je izrazil sožalje. V pismu, objavljenem na spletni strani Kremlja, je zapisal, da je bil Zaharčenko "pravi voditelj ljudi, pogumen in odločen človek".

Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova je v petek dejala, da je umor Zaharčenka "pod vprašaj postavil celoten proces" v regiji. Rusko zunanje ministrstvo je atentat označilo za teroristično dejanje, odgovornost zanj pa pripisalo "režimu v Kijevu".

Ukrajinska obveščevalna služba SBU je vpletenost v napad zanikala in sporočila, da je šlo po njihovih informacijah za notranje boje med "teroristi in njihovimi ruskimi sponzorji".

Spopadi se nadaljujejo

V sredo je na vzhodu Ukrajine začelo veljati novo premirje med ukrajinsko vojsko in proruskimi uporniki, vendar se spopadi nadaljujejo. Minuli teden so bili v spopadih ubiti štirje ukrajinski vojaki.

Rusija in Ukrajina sta se sicer junija znova uradno zavezali ključnim določilom sporazuma iz Minska. Obljubili sta trajno prekinitev ognja, umik težke oborožitve, umik enot in razminiranje ter zagotavljanje zaščite in dostopa opazovalni misiji Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Boji na vzhodu Ukrajine zahtevali 10.000 žrtev

Konflikt v regijah Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine, ki je izbruhnil leta 2014 po strmoglavljenju proruskega predsednika Viktorja Janukoviča in ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, je po ocenah Združenih narodov do zdaj zahteval več kot 10.000 žrtev.

J. R.