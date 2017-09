Rusija uničila zaloge kemičnega orožja in vrgla "rokavico" ZDA

Zaloge bi lahko večkrat uničile vse življenje na planetu

27. september 2017 ob 18:37,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 18:57

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Rusija je v sredo uničila svoje zadnje zaloge kemičnega orožja, ki ga je imela za skupaj 39.967 ton. Zgodovinski dogodek je v posebni izjavi za rusko televizijo napovedal predsednik Vladimir Putin.

Putin je poudaril, da gre za resnično zgodovinski dogodek, glede na to, kako velike količine kemičnega orožja je Rusija podedovala od nekdanje Sovjetske zveze. Gre za količine, ki bi po mnenju strokovnjakov lahko večkrat uničile vse življenje na planetu. "Gre za velikanski korak naprej do bolj uravnoteženega in varnega sveta," je dejal Putin v videokonferenci z odgovornimi za uničenje teh zadnjih zalog v Kiznerju v regiji Volga.

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki nadzira uresničevanje konvencije za uničenje kemičnega orožja iz leta 1997, je medtem že potrdila, da je Moskva v sredo uničila svoje zadnje zaloge kemičnega orožja v za to namenjenem kompleksu v Kiznerju. To so preverili in potrdili njeni strokovnjaki. Preostalo kemično orožje je Rusija uničila v šestih drugih obratih, ki so jih po končanem delu zaprli med letoma 2005 in 2015.

Vodja OPCW-ja Ahmet Uzumcu je dogodek pozdravil kot pomembno prelomnico pri uresničevanju ciljev konvencije. Zahvalil se je za profesionalno in predano delo vseh strokovnjakov, ki so pri tem sodelovali. Poudaril je, da je s tem na svetu uničenih okoli 96 odstotkov vseh prijavljenih zalog kemičnega orožja.

Putin pričakuje, da bodo ZDA izpolnile obveznosti

Putin je ZDA obtožil, da "žal v celoti ne izvajajo svojih obveznosti, kar zadeva časovni okvir uničenja kemičnega orožja", ki so ga že trikrat premaknile. Pri tem je kot nenavaden označil razlog pomanjkanja sredstev, ki ga je navedel Washington. Kljub temu pričakuje, da bodo tudi ZDA tako kot druge države izpolnile svoje obveznosti v skladu z mednarodnimi dogovori.

Rusija in ZDA, ki so med hladno vojno nakopičile velikanske zaloge kemičnega orožja, so se v skladu s konvencijo za uničenje kemičnega orožja zavezale k njegovemu uničenju do aprila 2012. Nato so sporočile, da tega roka ne bodo mogle spoštovati. ZDA so uničenje svojih zalog napovedale do leta 2023. H konvenciji, ki tudi prepoveduje razvoj, proizvodnjo, kopičenje zalog in uporabo kemičnega orožja, je pristopilo 192 držav, kar pomeni, da je kar 98 odstotkov prebivalstva pod okriljem varstva te konvencije.

Sirija zanika uporabo sarina

Vprašanje uporabe kemičnega orožja je znova prišlo v ospredje pozornosti mednarodne skupnosti, ko so zahodne države sirski režim obtožile uporabe živčnega bojnega strupa sarin aprila letos v napadu na kraj Kan Šejkun, v katerem je umrlo 87 ljudi. Uporabe kemičnega orožja je bil sirski režim, ki je sicer pristopil h konvenciji, obtožen že v letih 2014 in 2015. Sirija trdi, da je že uničila vse svoje kemično orožje, a OPCW je v omenjenih primerih ugotovil, da je bilo uporabljeno.

Kemično orožje imajo še Irak, Libija in ZDA

Po podatkih organizacije imajo kemično orožje še Irak, Libija in ZDA. ZDA so vse tovrstno orožje 2. in 3. kategorije že uničile. Do konca leta 2015 so po podatkih OPCW-ja nevtralizirale tudi 90 odstotkov 1. prednostne kategorije tega orožja. Preostalo orožje naj bi uničile do leta 2023. Irak bi moral svoje zaloge uničiti do konca leta 2014, a jih zaradi slabih varnostnih razmer še ni. Libija je vse najnevarnejše kemično orožje 1. kategorije, kot je sarin, nevtralizirala. Trenutno uničujejo orožje 2. kategorije.

A. V.