Rusija: V požaru je umrlo najmanj 53 ljudi, večina med njimi naj bi bili otroci

Vzrok požara še ni znan

26. marec 2018 ob 07:09,

zadnji poseg: 26. marec 2018 ob 08:54

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V požaru v nakupovalnem središču v industrijskem mestu Kemerov v Sibiriji je po zadnjih podatkih umrlo 53 ljudi, med njimi naj bi bila večina otrok. Navajanja glede pogrešanih se razlikujejo: po enih podatkih naj bi jih bilo 27, po drugih 16.

Požar je izbruhnil v višjih nadstropjih nakupovalnega središča, kjer sta kinematograf in igrišče za otroke. Kot poroča BBC, naj bi bilo med žrtvami 41 otrok, ki so bili v kinodvorani. RT navaja, da je po do zdaj znanih podatkih med žrtvami 11 otrok, še 11 ljudi naj bi bilo pogrešanih, ob tem pa dodajajo, da so možnosti, da so požar preživeli, zelo majhne. Sprva so poročali o 64 pogrešanih, a so oblasti pojasnile, da je to skupna številka žrtev in pogrešanih.

Vzrok požara še ni znan, oblasti so takoj začele preiskavo. Reuters poroča, da so v zvezi s požarom pridržali štiri ljudi, med njimi lastnike nakupovalnega centra in najemnike.

RT navaja, da je mogoče, da je požar izbruhnil na trampolinu, eden od otrok naj bi imel vžigalnik, po drugih navedbah naj bi prišlo do kratkega stika na električni napeljavi na otroškem igrišču. Kot še poroča RT, naj bi ljudi ob širjenju plamenov zajela panika, številni so prek družbenih omrežij sporočili, da se ni sprožil noben požarni alarm.

Požar, ki je izbruhnil okoli 17. ure po lokalnem času, se je hitro razširil na več kot 1.600 kvadratnih metrov, v reševalni akciji pa je sodelovalo 660 gasilcev, reševalcev in drugih, še poroča BBC. Po poročanju TASS so iz goreče stavbe rešili 20 ljudi, evakuiranih pa je bilo še 100 ljudi. V času požara je bilo v nakupovalnem središču okoli 700 obiskovalcev. Požar so pogasili po 12 urah.

"Po prvih ugotovitvah se je porušil strop v dveh kinodvoranah," je v izjavi za javnost sporočil ruski preiskovalni odbor. V trgovinskem središču, ki so ga zgradili leta 2013, so med drugim restavracije, savna, bovling in manjši živalski vrt.

Kemerovo je rudarsko mesto, ki leži 3.600 kilometrov vzhodno od Moskve.

Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil globoko sožalje sorodnikom in ljubljenim žrtvam, so sporočili iz Kremlja. Medtem iz sveta prihajajo izrazi sožalja. Med prvimi, ki je izrekel sožalje družinam in svojcem žrtev, sta bila avstrijski kancler Sebastian Kurz in latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs.

