Rusija: V požaru v nakupovalnem središču umrlo 37 ljudi

Vzrok požara še ni znan

25. marec 2018 ob 16:37,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 22:38

Moskva - MMC RTV SLO

V požaru v nakupovalnem središču industrijskega mesta Kemerov v Sibiriji je umrlo 37 ljudi, ranjenih je 43. Gasilci so požar omejili.

Vzrok požara še ni znan. Po nekaterih informacijah naj bi se v dveh kinematografih zrušila streha.

Pristojne oblasti domnevajo, da je požar izbruhnil v predelu nakupovalnega središča, kjer sta kinematograf in igrišče za otroke, razširil pa naj bi se na več kot tisoč kvadratnih metrov. Video, objavljen na družbenem omrežju, prikazuje ljudi, ki skačejo skozi okna, da bi zbežali pred ognjem. V trgovinskem centru, ki so ga zgradili leta 2013, so med drugim restavracije, savna in otroški živalski vrst.

Po poročanju TASS-a so iz goreče stavbe rešili 20 ljudi, evakuiranih pa je bilo 100 ljudi, poroča BBC.

