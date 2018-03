Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Požar se je naglo razširil po večnadstropni stavbi nakupovalnega središča. Foto: Reuters Dodaj v

Rusija: V požaru v nakupovalnem središču več mrtvih

Evakuirali 200 ljudi, požar usoden za 200 živali

25. marec 2018 ob 16:37

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V nakupovalnem središču industrijskega mesta Kemerov v Sibiriji je zagorelo. Umrli so najmanj štirje ljudje, trije otroci in ena ženska, 26 ljudi so morali odpeljati v bolnišnico.

Pristojne oblasti domnevajo, da je požar izbruhnil v predelu nakupovalnega središča, kjer sta kinematograf in igrišče za otroke, kjer so se vse tri otroške žrtve igrale. Požar naj bi se razširil na skupno več kot tisoč kvadratnih metrov.

Po navedbah ruskih medijev so iz središča evakuirali več kot 200 ljudi, pri gašenju požara pa je sodelovalo več kot 50 ljudi.

Požar je bil, kot kaže, usoden tudi za vseh 200 živali v živalskem vrtu nakupovalnega središča.

"Mislim, da so poginile zaradi zadušitve," je za rusko agencijo TASS povedal direktor živalskega vrta Evgenij Videman. "V tretjem nadstropju je bil gost dim, ljudje so v paniki zapuščali stavbo po požarni lestvi. Živali niso imele nobene možnosti."

K. S.