Rusija vrača udarec - izgon 35 ameriških diplomatov

Domnevni hekerski napadi med volitvami

30. december 2016 ob 07:33,

zadnji poseg: 30. december 2016 ob 12:46

Moskva - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Po izgonu ruskih diplomatov iz ZDA je Moskva napovedala, da bo v odgovor na ameriški ukrep tudi sama izgnala 35 ameriških diplomatov.

Ameriško zunanje ministrstvo se je zaradi domnevnih ruskih hekerskih napadov med ameriškimi predsedniškimi volitvami v četrtek odločilo za izgon 35 ruskih diplomatov z veleposlaništva v Washingtonu in konzulata v San Franciscu.

Diplomati morajo skupaj s svojimi družinami zapustiti ZDA v 72 urah. Poleg tega so bile sprejete tudi sankcije proti devetim podjetjem in posameznikom, med katerimi sta tudi dva predstavnika ruskih obveščevalnih služb.

Kot je pojasnil ruski zunanji minister Sergej Lavrov so za nezaželen osebe v Rusiji razglasili 31 diplomatov z ameriškega veleposlaništva v Moskvi in štiri z generalnega konzulata v Sankt Petersburgu.

Iz Kremlja so že v četrtek sporočili, da bodo povračilni ukrepi povzročili ZDA "občutno nelagodje", čeprav je tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina namignil, da bi lahko s protiukrepi počakali do prisege Donalda Trumpa za novega ameriškega predsednika.

Po besedah Dmitrija Peskova so sankcije znak agresivne ameriške zunanje politike, na katero se bo Moskva ustrezno odzvala. Po njegovem mnenju sicer ne gre precenjevati učinkovitosti teh ukrepov, saj bo odhajajoči predsednik Barack Obama predsednik le še tri tedne, v Moskvi pa dvomijo o tem, da njegov naslednik Trump podpira sankcije proti Rusiji.

Ruski premier Dmitrij Medvedjev pa je na Twitterju ocenil, da gre za zadnje vzdihljaje odhajajoče administracije Obame. "Žalostno je, da Obamova administracija, ki je začela s popravljanjem naših vezi, končuje mandat s protirusko agonijo. RIP," je v angleščini objavil Medvedjev.

Obama računa na zaveznike

Ameriška administracija je Moskvo obtožila hekerskih napadov med ameriškimi volitvami, ki naj bi škodovali predvsem demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. Rusija vseskozi odločno zanika odgovornost za hekerske vdore.

"Odredil sem več ukrepov za odziv na rusko vladno agresivno nadlegovanje ameriških predstavnikov in kibernetskih operacij, uperjenih na ameriške volitve," je v četrtek sporočil Obama.

"Ta odziv sledi več zasebnim in javnim opozorilom, ki smo jih posredovali ruski vladi, in so potreben in primeren odziv na poskuse škodovanja interesom ZDA in kršitve uveljavljenih mednarodnih norm obnašanja," je še dodal.

Ameriški predsednik je še pozval druge zaveznike, "naj se postavijo zoper ruske poskuse vmešavanja v demokratično vladanje".

G. V.