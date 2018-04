Rusija zavrača ameriški predlog za preiskavo napada v Dumi in ima svojega

Reševalci se še prebijajo do ranjenih v Doumi

10. april 2018 ob 07:14,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 15:44

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Varnostni svet ZN-a na izrednem zasedanju o sobotnem domnevnem kemičnem napadu v Siriji ni sprejel sklepa. Medtem ko so ZDA sirskega predsednika obtožile za uporabo kemičnega orožja, Rusija poudarja, bi bil lahko napad izmišljen. Obe državi sicer predlaga preiskavo dogodka.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je dejal, da je bil napad v Dumi zrežiran. ZDA je posvaril, da bi lahko morebitna ameriška vojaška akcija izzvala ostre povračilne ukrepe. "Uporablja se širok nabor metod: klevetanje, žalitve, grozilna retorika, izsiljevanje, sankcije in grožnje o uporabi sile zoper suvereno državo. Rusiji se nedvomno grozi. Ton, s katerim se to dogaja, je presegel dopustno, celo v primerjavi s hladno vojno," je bil na zasedanju oster Nebenzija.

Nič manj ostra ni bila ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley, ki je Rusiji očitala, da ima na na svojih rokah "kri sirskih otrok," sirskega predsednika Bašarja Al Asada pa je označila za pošast. Predlagala je tudi, da bi Varnostni svet danes glasoval o predlogu nove resolucije, ki bi pozvala k novi preiskavi glede domnevne uporabe kemičnega orožja v Siriji, kar je Rusija zavrnila, ker predlog vsebuje "nesprejemljive elemente," poroča BBC. "Svet mora videti, da je pravici zadoščeno," je dejala Nikki Haley in dodala, da se bodo ZDA odzvale, ne glede na to, ali bo Varnostni svet ukrepal ali ne. Ruski veleposlanik pri ZN-u je sicer že v ponedeljek posvaril, da bi kakršna koli uporaba sile proti Siriji, dosegla "nasproten učinek".

Ruski predlog: Neodvisna preiskava, preiskovalci naj odidejo v Dumo

Nebenzija je v odgovoru napovedal, da bi lahko glasovali tudi o ruskem osnutku resolucije o ustanovitvi neodvisne preiskave sobotnih dogodkov, pri čemer je Moskva pripravljena zagotoviti takojšnji in varen dostop preiskovalcev Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) do kraja domnevnega napada. Strokovnjaki lahko "takoj, jutri, odletijo v Damask," je po poročanju RT-ja dejal ruski veleposlanik, ki se zavzema za čimprejšnjo izvedbo preiskave. "Tam bodo sirske oblasti in ruske enote zagotovile možnosti za potovanje na območje domnevnega napada, kjer bodo lahko preverili dogajanje." Tudi sirski veleposlanik pri ZN-u Bašar Džafari je dejal, da je njegova država pripravljena na prihod preiskovalcev OPCW-ja, ki jim bo zagotovila vse potrebno za preiskavo.

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je medtem pozval k neoviranemu dostopu mednarodnih preiskovalcev OPCW-ja do prizorišča napada. "Vsaka dokazana uporaba kemičnega orožja s strani katere koli strani in v kakršnih koli okoliščinah je odvratna ter jasna kršitev mednarodnega prava," je poudaril. "Zaradi resnosti obtožb je nujna temeljita preiskava nepristranskih in neodvisnih strokovnjakov," je dodal Guterres.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem obtožil Washington, da zavrača soočenje z resnico glede domnevnega kemičnega napada. Dodal je, da nekatere države, vključno z ZDA, ne govorijo o potrebi po preiskavi brez predsodkov, zaradi česar ima Rusija omejene diplomatske možnosti. Kljub temu bo Moskva po njegovih besedah nadaljevala z "dejavnim delom na diplomatski fronti".

Rusij: Nismo našli sledi uporabe kemičnega orožja

Moskva vse trditve, da je sirski režim uporabil kemično orožje, zavrača. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek dejal, da ruski specialisti niso našli sledov uporabe kemičnega orožja. "Naši vojaški specialisti so obiskali to območje in niso našli nobenih sledi klora ali kake druge kemične substance, ki bi jo uporabili proti civilistom," je zatrdil Lavrov.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Mihail Bogdanov je danes menil, da so "izmišljotine in lažne zgodbe pretveza za uporabo vojaške sile".

Medtem je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da sodelavci ZN-a v Siriji ne morejo potrditi navedb o domnevni uporabi kemičnega orožja v Dumi. V zadnjih dneh so v regiji sicer zabeležili primere ljudi z dihalnimi težavami, vendar ne morejo potrditi, da je to zaradi kemičnega orožja, saj nimajo dostopa do prizadetega območja.

Trump: Odločitev bo padla v kratkem

Ameriški predsednik Donald Trump je predtem obljubil "močan" odgovor na domnevni kemični napad v Dumi. "Imamo veliko vojaških možnosti," je povedal v pogovoru z novinarji in dodal, da bo odločitev padla v kratkem. Po njegovih besedah imajo podatke, ki "precej jasno" kažejo, kdo je odgovoren za napad, v katerem je umrlo več deset ljudi, - natančno številko je težko preveriti-, skoraj tisoč pa je ranjenih. Reševalci se še prebijajo do kleti, kjer se je pred bombardiranjem skrivalo več sto družin, zato obstaja velika bojazen, da je dejansko število žrtev še višje.

Kot smo že poročali, je Trump v ponedeljek o tem govoril s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in oba sta se zavzela za "močan skupni odgovor." Tudi britanska premierka Theresa May je ostro obsodila "barbarski" domnevni kemični napad in pozvala, naj podporniki sirskega predsednika odgovarjajo za svojo podporo. V ponedeljek je ameriški obrambni minister James Mattis dejal, da v odgovoru na domnevni kemični napad ne izključuje ničesar, vključno z vojaškim posredovanjem.

Erdogan "preklel" odgovorne za pokol

Oglasil se je tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je dejal, da Turčija sumi, da za napadom, v katerem naj bi uporabili kemično orožje, stojijo sirske vladne sile. Na zasedanju svoje politične stranke AKP je Erdogan "preklel" tiste, ki so po njegovih besedah izvedli pokol. "Kdor koli stoji za napadom, bo zanj tudi odgovarjal in nedvomno plačal visoko ceno," je dejal.

Turčija na severu Sirije izvaja svojo vojaško operacijo, in sicer zoper sile sirskih Kurdov, ki jih Ankara označuje za teroriste.

K. T., B. V.