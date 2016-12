Rusija želi z Moskovsko deklaracijo končati sirsko krizo

Lavrov: Evakuacija je v sklepni fazi

20. december 2016 ob 12:51,

zadnji poseg: 20. december 2016 ob 16:31

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vodje diplomacij Rusije, Irana in Turčije so podprli razširitev premirja, v Kremlju pa so pripravili tudi Moskovsko deklaracijo, s katero želijo končati sirsko krizo in za katero upajo, da jo bosta podprla Teheran in Ankara.

"Iran, Rusija in Turčija so pripravljeni pomagati pri pripravi dogovora med sirsko vlado in opozicijo ter postati njegovi poroki," je skupno izjavo po srečanju v Moskvi predstavil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. "Ministri smo se strinjali o pomenu razširitve prekinitve ognja, prostega dostopa za humanitarno pomoč in prostega gibanja civilistov na sirskem ozemlju," je dodal.

Medtem je sirska vlada Združenim narodom odobrila napotitev dodatnih 20 opazovalcev, ki bodo nadzorovali potek evakuacije civilistov. Po besedah ruskega zunanjega ministra Lavrova bo evakuacija civilistov končana v največ dveh dneh.

Moskovska deklaracija za končanje prekinitve ognja

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu se je v sklopu srečanja predstavnikov treh držav v Moskvi sestal s kolegoma iz Turčije in Irana, po njem pa je povedal, da želijo z Moskovsko deklaracijo doseči prekinitev ognja v Siriji. "Vsi predhodni poskusi ZDA in njihovih partneric glede koordiniranih akcij so bili obsojeni na propad. Nobeden od njih ni pomembneje prispeval k umiritvi razmer," je dejal Šojgu.

Evakuacija iz vzhodnega dela Alepa se medtem nadaljuje. Do zdaj je mesto zapustilo 25.000 ljudi, samo v ponedeljek 15.000. Med tistimi, ki jim ni uspelo oditi, človekoljubne organizacije razdeljujejo hrano in pitno vodo. V obleganem delu mesta je še okoli sedem tisoč ljudi.



Sirska vojska je danes pozvala preostale upornike in civiliste v vzhodnem delu Alepa, naj odidejo iz mesta. Vojska bo nato po napovedih vstopila v ta predel in območje očistila. Ko bodo uporniki zapustili še zadnje žepe, ki so pod njihovim nadzorom, bo lahko režim predsednika Bašarja Al Asada razglasil, da ima pod nadzorom celotno mesto.

Kot poroča Reuters, so iz obleganih šiitskih vasi Fouja in Kefraja danes z 20 avtobusi evakuirali še 750 ljudi.

Nekoč največje sirsko mesto je bilo od leta 2012 razdeljeno na zahodni del, ki je bil pod nadzorom vladnih sil, in vzhodni, ki je bil v rokah upornikov. Sirske sile so sredi novembra sprožile ofenzivo za osvojitev celotnega Alepa.

K. Št., K. T.