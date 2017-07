Ruska odvetnica naj bi Trumpovemu sinu ponujala informacije v pomoč očetu

Trump zanikal možnost sodelovanja z Rusijo na področju hekerskih napadov

10. julij 2017 ob 08:25

Sin ameriškega predsednika, Donald Trump mlajši, se je junija lani srečal z rusko odvetnico, ki naj bi mu obljubila informacije o demokratski predsedniški kandidati Hillary Clinton.

New York Times je poročal, da je sinu Donalda Trumpa ruska odvetnica Natalija Veselnickaja, ki je povezana s Kremljem, obljubila informacije, ki bi pomagale kampanji njegovega očeta. Donald mlajši je srečanje priznal, pa tudi to, da mu je Veselnickaja obljubila informacije v pomoč očetu. Ni pa priznal, da mu je obljubila informacije o povezavah med ljudmi iz kampanje Hillary Clinton in Rusi, kot je poročal časopis.

Sestanka z rusko odvetnico sta se udeležila tudi Trumpov zet Jared Kushner in takratni vodja kampanje Paul Manafort. Donald mlajši je sicer dejal, da je hitro postalo jasno, da sestanek ne bo prinesel koristnih informacij, in so ga hitro končali.

Veselnickaja naj bi namreč želela govoriti o posvojitvah ruskih sirot v ZDA, ki so se prekinile leta 2014, ko so ZDA uvedle sankcije proti Rusiji zaradi Ukrajine. Tudi sama je v soboto v izjavi, ki jo navaja New York Times, dejala, da na srečanju niso razpravljali "o popolnoma ničemer glede predsedniške kampanje".

Po poročanju New York Timesa naj bi šlo za prvo javno potrjeno srečanje med ruskimi predstavniki in predstavniki Trumpovega ožjega kroga glede volitev.



Kremelj na pozna odvetnice

V Kremlju medtem zanikajo, da bi omenjeno odvetnico poznali. "Ne vemo, kdo je to. Seveda ne moremo spremljati niti srečanj vseh ruskih odvetnikov v naši državi, kaj šele v tujini," je po poročanju nemške tiskovne agencije, ki se sklicuje na ruske medije, dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Trump zanikal možnost sodelovanja na tem področju

Donald Trump je v nedeljo dejal, da se je z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pogovarjal o možnosti sodelovanja na področju hekerskih napadov, kmalu zatem pa je dejal, da se to ne more zgoditi.

Ameriški predsednik je sporočil, da se je z ruskim kolegom pred dnevi pogovarjal o možnosti ustanovitve skupne ameriško-ruske enote za boj proti hekerskim napadom, kar je nemudoma sprožilo ostre kritike tudi pri republikancih.

"To ni najbolj neumna ideja, kar sem jo kdaj koli slišal, ampak je blizu," je na ameriški televiziji NBC povedal republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. "To je nekaj podobnega kot partnerstvo z Bašarjem Al Asadom glede kemičnega orožja," pa je dejal republikanski senator s Floride Marco Rubio.

Nekdanji obrambni minister ZDA Ashton Carter je Trumpovo idejo primerjal s predlogom vlomilca, ki najprej oropa hišo, potem pa lastniku predlaga skupen odbor za boj proti vlomom. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Adam Schiff pa je na CNN-u dejal, da je potem najbolje, da volilne skrinjice v prihodnje kar pošljejo v Moskvo in se ne mučijo s preštevanjem glasov.

Pozneje je sicer Trump spremenil razmišljanje. "Dejstvo, da sva se s predsednikom Putinom pogovarjala o enoti za kibernetsko varnost, ne pomeni, da mislim, da bi se to lahko zgodilo. Ne more se," je zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Preiskave domnevnega ruskega vmešavanja

Ameriške obveščevalne agencije so lani dejale, da se je Rusija dejavno vpletala v ameriške volitve s hekerskimi vdori in širjenjem lažnih informacij z namenom pomagati Donaldu Trumpu. O tem poteka preiskava Zveznega preiskovalnega urada FBI oziroma posebnega tožilca Roberta Muellerja, pa tudi več kongresnih preiskav.

Trump je na nedavnem srečanju v Hamburgu Putina vprašal o vpletanju v ameriške volitve, ki ga je Putin zanikal, in Trump doslej še ni povedal, ali je to sprejel. Zagotovil pa je, da je napočil čas za konstruktivno sodelovanje z Rusijo.

