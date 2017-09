Ruska vojska: Ubili smo 40 pripadnikov IS-ja, med njimi štiri poveljnike

Med ubitimi tudi emir iz Deir Ezor

8. september 2017 ob 12:51

Damask - MMC RTV SLO, STA

V napadu ruskih letalskih sil na poveljniški in komunikacijski center blizu Deir Ezorja je umrlo okoli 40 pripadnikov samooklicane Islamske države, med njimi so štirje najvišji poveljniki IS-ja, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

V torek je ministrstvo od več virov prejelo informacijo, da so poveljniki IS-ja načrtovali sestanek v skrivnem poveljniškem centru na obrobju mesta Deir Ezor, čemur je sledila hitra operacija. "Potrjeno je, da so bili štirje pomembni vojaški poveljniki med ubitimi borci, vključno z Abujem Muhamadijem Al-Šimalijem, znanem tudi kot emir iz Deir Ezorja, ki je bil odgovoren za finančne zadeve in novačenje novih borcev v vadbeno taborišče IS," so še pojasnili na ruskem obrambnem ministrstvu.

Al Šimali, v Iraku rojeni savdski državljan in nekdanji član Al Kajde, se je leta 2015 pridružil vrstam IS-ja, kasneje pa je postal eden njenih najbolj zloglasnih članov. Poleg novačenja novih borcev naj bi bil po podatkih več evropskih obveščevalnih agencij vpleten tudi v teroristične napade v Parizu novembra 2015, je še sporočilo ministrstvo.

Mešane informacije prihajajo glede stanja Tadžikistanca Gulmuroda Kalimova, znanega kot vojnega ministra IS-ja. Po nekaterih navedbah naj bi bil mrtev, po drugih pa, navaja ministrstvo, mu je uspelo pobegniti približno 20 kilometrov proč od kraja napada. Kalimov je pred pristopom v IS 2015 vodil posebne enote tadžikistanskega notranjega ministrstva, v okviru česar se je udeležil več usposabljanj, ki jih je organiziral ameriški State Department. Slednji je lani za informacije o Kalimovu ponujal denarno nagrado v višini treh milijonov dolarjev. Kot še poroča RT, to ni prvič, da poročajo o smrti Kalimova. Aprila je vir iz iraških vojaških vrst za Times povedal, da je bil ubit v zračnem napadu na zahodni Mosul, kar se je kasneje izkazalo za neresnično.

Sirske vladne sile so v torek prekinile večletno obleganje severnega dela mesta Deir Ezor, ki velja za zadnje večje oporišče IS-ja v Siriji.

Rusi so neposredno v konflikt vpleteni dve leti

Rusija je v sirsko vojno vstopila septembra 2015, ko je priskočila na pomoč silam sirskega predsednika Bašarja Al Asada. 29. decembra lani pa je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal zmanjšanje ruskih sil v Siriji, a poudaril, da bo Moskva še naprej podpirala režim sirskega predsednika.

K. T.