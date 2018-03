Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! V središču obtožb je predsednik zunanjepolitičnega odbora dume Leonid Slucki, ki so ga spolnega nadlegovanja obtožile štiri novinarke. Foto: Reuters Šovinistične izjave v Rusiji očitno niso nič nenavadnega. Vodja liberalnodemokratske stranke Vladimir Žirinovski je predsedniško kandidatko opsoval s "kurbo", vodja moskovskega sindikata Pavel Gusev pa se je posmehoval obtožbam spolnega nadlegovanja. Foto: Reuters Sorodne novice V Rusiji uraden začetek predsedniške tekme Urednik Nove Gazete namerava svoje novinarje oborožiti Dodaj v

Ruske novinarke razkrile spolno nadlegovanje poslancev in uradnikov

Vodja moskovskega novinarskega sindikata se obtožbam posmehuje

1. marec 2018 ob 20:25,

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Več ruskih novinark je nekatere ruske poslance in druge uradnike obtožilo spolnega nadlegovanja. Gre za pomemben korak v državi, kjer to vprašanje velja za bolj ali manj tabutemo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ospredju obtožb se je znašel predsednik zunanjepolitičnega odbora dume Leonid Slucki, 50-letni poslanec nacionalistične Liberalne demokratske stranke. Spolnega nadlegovanja so ga obdolžile tri neimenovane novinarke, ki pokrivajo delo ruskega parlamenta. Ena je opisala, da jo je prijel za spolovilo. Druga je povedala, da jo je hotel v televizijskem studiu poljubiti na usta in se dotakniti njene zadnjice.

Javno je zdaj o njegovem nadlegovanju spregovorila tudi Jekaterina Kotrikadze, namestnica odgovornega urednika ruske neodvisne televizije RTVi. Kot je povedala, jo je pred sedmimi leti povabil v svojo pisarno na intervju, nato pa jo je napadel, pritisnil ob steno in jo skušal poljubiti.

Vodja moskovskega sindikata novinarjev Pavel Gusev se je navedbam Kotrikadzejeve posmehoval in jih označil za zapoznele. "Na obsodbe gledam z začudenjem, ironijo in nekoliko posmeha," je Gusev sporočil za RTVi, kjer je zaposlena novinarka. "Če bi bil Slucki, bi dejal, da je na tisti dan nosila črne spodnjice in modrček," je dodal Gusev in dodal, da je zgodba "nedokazljiva", poroča The Moscow Times.

Slucki je navedbe novinark zavrnil kot "poceni in nizkotno provokacijo". Njegov strankarski kolega Igor Lebedev je napovedal, da bi morali nekaterim novinarjem odvzeti akreditacijo za pokrivanje dela parlamenta. Vodja njune stranke Vladimir Žirinovski sicer velja za odkritega šovinista. V sredo je med predvolilnim soočenjem kandidatko Ksenijo Sobčak kar javno opsoval s "kurbo".

Po primeru Slucki sta se opogumili še dve novinarki in spregovorili tudi o nadlegovanju od drugih poslancev in uradnikov. Novinarka Sofija Rusova je za prokremeljski radio Govorit Moskva povedala, da je bila dvakrat žrtev nadlegovanja od uradnikov, enkrat pa od poslanca.

Obtožbe opogumile novinarko po 20 letih molka

Novinarka Komsomolske Pravde Jelena Krivjakina je povedala, da sta jo nadlegovala predstavnik ministrstva za energijo in poslanec. Ni ju sicer imenovala in zgodilo se je že pred 20 leti, a je povedala, da sta moška od nje zahtevala spolne usluge, hkrati pa ji zagrozila, da ne sme o tem povedati nikomur nič. Zdaj se je opogumila zaradi Sluckega, je povedala.

Duma zaskrbljena nad obtožbami

V vodstvu dume so zaskrbljeni zaradi tovrstnih obdolžitev. Predsednik Vjačeslav Volodin je povedal, da se je o tem že pogovarjal z vodji poslanskih skupin. "Vse to, kar je bilo opisano, me lahko samo skrbi in nihče ne bo šel mirno mimo tega," je dejal in predlagal, da bi obdolžitve preveril odbor dume za etična vprašanja.

J. R.