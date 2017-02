Ruske oblasti krepko omilile kazni za družinsko nasilje

V Rusiji zaradi nasilja v družini vsakih 40 minut ubita ena ženska

8. februar 2017 ob 20:32

Moskva - MMC RTV SLO

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal kontroverzni amandma, ki za družinsko nasilje nalaga precej milejše kazni kot do zdaj. Amandma, ki sta ga pred Putinovim podpisom gladko podprla oba domova ruskega parlamenta, je izzval jezo kritikov, ki pravijo, da pošilja napačno sporočilo v državi, kjer naj bi vsakih 40 minut zaradi nasilja v družini umrla ena ženska.

Do zdaj sta bili za družinsko nasilje zagroženi do dve leti zapora, zdaj pa se fizično nasilje nad zakonskimi partnerji ali otroki, ki zajema "lažje poškodbe" (modrice ali krvavitve, ne pa tudi zlomljenih kosti), kaznuje s 15 dni zapora ali globo, pod pogojem, da do njega ne pride več kot enkrat letno. Predlagateljica amandmaja je bila konservativna senatorka Jelena Mizulina, najbolj znana po svoji uspešni protigejevski zakonodaji.

Organizacija Human Rights Watch opozarja, da je zakon v navzkrižju z "mednarodnimi zavezami človekovim pravicam", ki jih je podpisala tudi Rusija, država pa da ima obupen sistem pomoči žrtvam družinskega nasilja.

Alena Popova, aktivistka, ki se je borila proti spornemu zakonu, je za Guardian povedala, da amandma ne bi bil problematičen, če bi bil hkrati z njim sprejet tudi osnutek zakona, uperjen proti družinskemu nasilju. A ta zakon, ki za primere zlorab v družini terja naloge o nepribliževanju in druge varovalke, je obstal v parlamentu in ni pričakovati, da bo sprejet. "Sprejetje tega amandmaja, ne pa tudi drugega zakona, je še en znak, da naša družba noče in noče jemati tega problema resno," je dejala Popova in dodala, da so jo med njenim protestom pred parlamentom nekateri ljudje žalili, češ da je plačanka Zahoda ali pa, da si ženske zaslužijo tepež.

Amandma "samo zapolnjuje vrzel"

Zagovorniki amandmaja trdijo, da odpravlja nesmiselno vrzel v zakonodaji, po kateri se nasilna dejanja, ki jih zagrešijo družinski člani, kaznujejo strožje kot tista, ki jih zagrešijo drugi. "Vprašanje ni, ali je v redu udariti ali ne. Seveda ni. Vprašanje je, kako kaznovati ljudi in zaradi česa," je povedala Olga Batalina, ena izmed poslank, ki je amandma spisala.

Spet drugi trdijo, da gre pri amandmaju za zaščito ruske tradicije, po kateri je družina sveta. Pop Dmitri Smirnov, vodja komisije za družinske zadeve pri Ruski pravoslavni cerkvi, je dejal, da je poseganje države v družinske zadeve zahodnjaško vsiljevanje Rusiji, medtem ko je priljubljeni tabloid Komsomolskaya Pravda v sekciji Znanost prejšnji teden bralcem vedro razlagal o "prednostih" pretepanja žena. "Nedavne znanstvene raziskave kažejo, da so žene jeznih mož lahko z razlogom ponosne na svoje modrice. Biologi pravijo, da imajo pretepene ženske dragoceno prednost: pogosteje rojevajo fantke!"

Razprava v ruskem parlamentu je sovpadala s protestnimi pohodi žensk v Washingtonu in po svetu proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in njegovemu odnosu do žensk, pri čemer podobnega večjega pohoda žensk v Moskvi ni bilo, menda zaradi onemogočanja oblasti. Vseeno pa je amandma v Rusiji izzval razpravo o problematiki družinskega nasilja in vlogi ženske v sodobni Rusiji.

#nimestrahspregovoriti

"V sovjetskem obdobju je bila enakost med spoloma samoumevna, zato so bile nekatere pravice, za katere so se ženske na Zahodu morale boriti, Rusinjam avtomatično podeljene ali celo vsiljene," za Guardian razlaga ruska politična analitičarka Maria Lipman o paradoksnem položaju vlog spolov v Rusiji. "To pomeni, da so se odnosi med spoloma pri nas razvili zelo drugače, Rusinjam pa se nikoli ni bilo treba boriti za svoje pravice. Po eni strani imamo velike težave z neenako plačo, mankom žensk v politiki in družinskim nasiljem, po drugi pa imamo več ženskih urednic vodilnih medijev kot v ZDA, pa tudi več žensk na vodilnih položajih v bankah."

Peticijo Popove proti spornemu amandmaju je podpisalo skoraj 300.000 ljudi, problematiko družinskega nasilja pa je skušala izpostaviti tudi nedavna spletna kampanja. Pod oznako #nimestrahspregovoriti je več tisoč Rusinj na družbenih omrežjih delilo svoje zgodbe o spolnem nadlegovanju, nasilju in posilstvu. Poplava srhljivih zgodb je številne Ruse šokirala in spodbudila javno razpravo o tej problematiki. A razkol med ruskim urbanim srednjim razredom in podeželjem je ogromen. Če prvi vprašanje družinskega nasilja jemljejo resneje, drugi še vedno menijo, da gre za zahodnjaške nazore.

Zapori polni žensk, ki jim prekipi

Maria Aljohina, ena izmed članic aktivistične skupine Pussy Riot, meni, da amandma samo preusmerja pozornost in da so ruska družba in nazori tisti, ki se morajo spremeniti, da bi se zmanjšalo družinsko nasilje. Aljohina je bila zaradi zloglasne "pankovske molitve" v moskovski katedrali leta 2012 skoraj dve leti v zaporu in pravi, da je bilo od 25 do 35 odstotkov žensk, ki jih je spoznala za zapahi, tam zato, ker so napadle svoje nasilne partnerje. "To so bile po večini ženske, ki so leta trpele tepež, pa se niso mogle na nikogar obrniti. Nimamo nobene socialne službe za to in nobene pomoči psihologov. Tako da lepega dne one preprosto vzamejo nož in svojega moža ubijejo," je povedala.

Predlagateljica amandmaja, senatorka Mizulina, je pred dnevi za ruski portal RT povedala, da se je odpor javnosti in medijev proti amandmaju začel zaradi kampanje, ki so jo lansirale nevladne organizacije, ki se potegujejo za ruska in tuja sredstva. Mizulina je v intervjuju povedala, da so, čeprav je družinsko nasilje grozna stvar, navedbe, da gre za akutno težavo v Rusiji, popolnoma neresnične. Po njenih besedah so "statistike", na katere se sklicujejo nevladne organizacije, pogosto nepodprte z viri, zastarele ali pa načrtno napačno interpretirane.

K. S.