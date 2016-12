Ruski minister za promet: Vzrok najverjetneje tehnična okvara

Tretja skrinjica je bila uničena

29. december 2016 ob 10:43,

zadnji poseg: 29. december 2016 ob 13:01

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Ruski minister za promet Maksim Sokolovje povedal, da je bil vzrok nedeljskega strmoglavljenja tupoljeva 154 najverjetneje tehnična okvara. Ena izmed možnosti je še vedno tudi terorizem.

"Očitno je, da je šlo za tehnično okvaro. Strokovnjaki bodo morali razčistiti razloge za to, zaradi česar smo ustanovili poseben odbor," je po poročanju ruske tiskovne agencije Ria novosti na novinarski konferenci med drugim povedal ruski minister.

Zaradi neznanega razloga se na letalu niso zaprla zakrilca. Ta omogočajo pristajanje in vzletanje pri manjših hitrostih in s tem skrajšajo potrebno vzletno in pristajalno pot. Z navzdol odklonjenimi zakrilci se hkrati povečata vzgon in upor letala. Z njimi lahko letalo pristaja pod večjim kotom in pri manjši hitrosti. Zakrilca zmanjšajo tudi hitrost izgube vzgona, po navadi se zakrilca izvlečejo v več stopnjah.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da na letalu ni bilo znakov eksplozije ali požara, prav tako pa so pojasnili, da so izredne razmere na letalu trajale deset sekund. Kljub vsemu ministrstvo v celoti še ne izključuje terorističnega dejanja.

Terorizem le ena izmed teorij

Ruske oblasti so v četrtek sicer sporočile, da niso izključile "terorističnega dejanja" kot možnega vzroka strmoglavljenja letala Črno morje. A terorizem je le ena izmed teorij, s katerimi se ukvarjajo, sporočajo oblasti. Sergej Bajnetov, vodja varnosti poletov pri ruskih zračnih silah in vodja komisije, ki preiskuje nesrečo, je dejal, da v letalu ni bilo eksplozije. A kot je dodal, "to ni edini način terorističnega dejanja". Terorizma ruske oblasti tako ne izključujejo, čeprav so predtem sporočile, da terorizem ni na vrhu seznama morebitnih vzrokov nesreče.

Ruske oblasti so v četrtek sicer sporočile, da bodo potrebovali najmanj 30 dni, da bodo ugotovili vzrok nesreče, poroča Reuters.

Tretja skrinjica uničena

Po nedeljski nesreči ruskega letala Tupoljev 154 so iz Črnega morja potegnili še dele tretje črne skrinjice. Kot se je izkazalo, pa je ta snemalnik popolnoma uničen.

Tretja skrinjica je bila v repu strmoglavljenega letala. Potapljači so zjutraj našli magnetni trak, za katerega preiskovalci predpostavljajo, da pripada tretji črni skrinjici. Samega ogrodja skrinjice niso našli, poroča ruska tiskovna agencija Ria novosti.

Že v torek so našli snemalnik podatkov leta, dan pozneje pa še snemalnik pogovorov iz pilotske kabine. Dešifriranje podatkov z obeh snemalnikov poteka in naj bi bilo kmalu končano. Obe črni skrinjici sta bili namreč v zadovoljivem stanju, kar je strokovnjakom omogočilo obdelavo podatkov.

Umrli vsi ljudje v letalu

Letalo tipa Tupoljev 154 je z radarjev izginilo v nedeljo kmalu po vzletu ob 5.40 po krajevnem času. Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti ruskemu letalskemu oporišču Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije. V letalu je bilo med nesrečo 92 ljudi, od tega osem članov posadke. Vsi so umrli.

Med potniki so bili ruski vojaki in tudi 65 članov mednarodno priznanega vojaškega ansambla Aleksandrov, uradnega pevskega zbora ruske vojske, znanega kot zbor Rdeče armade, ki naj bi v Siriji med ruskimi vojaki praznovali novo leto. Med žrtvami je tudi voditeljica ruske dobrodelne organizacije Pravična pomoč Elizaveta Glinka, med potniki pa je bilo še devet novinarjev.

B. V.