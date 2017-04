Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ruski predsednik je pred podzemno železnico, kjer je napadalec izvedel napad, položil cvetje v spomin žrtvam. Foto: Reuters Sorodne novice Sankt Peterburg: V terorističnem napadu na podzemno železnico 11 mrtvih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ruske oblasti: Za napadom v S. Peterburgu 23-letnik iz osrednje Azije

Oblasti razglasile tridnevno žalovanje

4. april 2017 ob 06:24

Moskva - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ruske oblasti odgovornost za teroristični napad na podzemni železnici v Sankt Peterburgu pripisujejo 23-letniku iz osrednje Azije, ki naj bi bil povezan z islamskimi skrajneži.

Eksplozivno telo je na podzemno železnico prinesel v nahrbtniku, je za Radio Slovenija poročala dopisnica RTV Slovenija Vlasta Jeseničnik. Prizorišče napada, v katerem je umrlo 11 ljudi, okoli 45 je ranjenih, je zvečer obiskal ruski predsednik Vladimir Putin, ki se je predtem sešel s predstavniki varnostnih služb. Putin je bil ob napadu v Sankt Peterburgu, saj je tam gostil beloruskega kolega Aleksandra Lukašenka.

Ruski mediji so v ponedeljek objavili fotografiji domnevnih napadalcev. Eden izmed njih naj bi se poročanju nekaterih medijev sam javil na policijski postaji in izjavil, da v napadu ni sodeloval.

O napadu, za katerega sicer odgovornosti ni prevzel nihče, je Putin pozneje govoril tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Strinjala sta se, da je treba terorizem premagati odločno in hitro, so sporočili iz Bele hiše. Izraze sožalja so v Rusijo poslali tudi številni drugi politični voditelji.

Rusko državno tožilstvo je potrdilo, da je šlo za teroristično dejanje, varnostne ukrepe na podzemnih železnicah in letališčih v Sankt Peterburgu in Moskvi so poostrili, je še poročala Jeseničnikova.

Oblasti v Sankt Peterburgu so razglasile tridnevno žalovanje.

V Rusiji je bilo v zadnjih 15 letih v terorističnih napadih ubitih več kot 1.000 ljudi. Več so jih zaradi ruske politike na severu Kavkaza izvedli samomorilski napadalci in napadalke iz Čečenije in Dagestana in skupine islamskih skrajnežev, je še poročala dopisnica iz Moskve.

