Ruski parlament z zakonom v boj zoper medijske "tuje agente"

Podoben zakon že velja za nevladne organizacije

15. november 2017 ob 11:27

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Spodnji dom ruskega parlamenta je pričakovano potrdil nova pravila, v skladu s katerimi bodo lahko za "tuje agente" označili katerikoli medij, ki prejema finančna sredstva iz tujine. Nova pravila so odgovor na ukrepe ZDA proti ruskim medijem.

Dopolnila "pristojni vladni instituciji omogočajo, da bodo medije, ki prejemajo denar iz tujine, označili za tuje agente," je pred glasovanjem v torek povedal podpredsednik spodnjega doma parlamenta oz. ruske dume Pjotr Tolstoj. Dodal je, da gre za medije, "ki prejemajo sredstva od tujih vlad, ne glede na njihovo lastniško strukturo" in poudaril, da so jih v obravnavo tovrstnih ukrepov prisilile ZDA.

Od 450 poslancev jih je za ukrepe glasovalo 409, nihče pa ni glasoval proti ali se vzdržal, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Poslanci so nova pravila potrdili v drugem branju, potem ko so prvega preskočili. Čaka jih sicer še tretje branje, ki pa naj bi bilo formalnost. Po potrditvi v dumi bo dopolnila zakona moral potrditi še zgornji dom parlamenta, podpisati pa ga bo moral tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zakon bi tako lahko začel veljati že prihodnji teden.

Po nevladnih organizacijah še mediji

Pri novih pravilih gre za dopolnitev zakona iz leta 2012, v skladu s katerim lahko za "tuje agente" označijo nevladne organizacije, ki prejemajo finančno podporo iz tujine. Seznam medijev bo najverjetneje urejalo rusko pravosodno ministrstvo, ki bdi že nad podobnim seznamom za nevladne organizacije. Številne organizacije so zaradi zakona morale prenehati z delovanjem, nekatere druge so se pritoževale, da po oznaki "tuji agenti" ruske oblasti nočejo več sodelovati z njimi.

ZDA ruske mediji obravnava kot propagando

Gre sicer za odgovor na ukrepe ZDA, ki so od dopisništva ruske državne televizije RT in tiskovne agencije Sputnik zahtevali, da se na ameriškem ozemlju prijavita kot tuja agenta. V nasprotnem primeru so ZDA zagrozile z zaprtjem transakcijskega računa in aretacijo vodje dopisništva. RT je to že storil, kar pomeni, da ga pristojne oblasti v ZDA ne obravnavajo več kot običajni medij, temveč kot kanal ruske propagande.

J. R.