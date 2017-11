Ruski veto končal preiskave kemičnih napadov v Siriji

JIM so ustanovili leta 2015

17. november 2017 ob 08:23

New York - MMC RTV SLO

Rusija je v Varnostnem svetu Združenih narodov vložila veto na predlog resolucije, ki bi ekipi mednarodnih strokovnjakov, ki preiskuje sum uporabe kemičnega orožja v Siriji, omogočil nadaljevanje dela.

Misiji se je ponoči namreč iztekel mandat. Moskva je od začetka spopadov v Siriji že desetič uporabila pravico veta v Varnostnem svetu, da je s tem stopila na stran režima sirskega predsednika Bašarja Al Asada. Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je Rusijo obtožila "spodkopavanja sposobnosti ZN-a za preprečitev prihodnjih kemičnih napadov" in ruski veto označila za "hud udarec", piše BBC.

Ruski veleposlanik pri ZN-u Vasilij Nebenzja je kritike zavrnil in dejal, da je bil Zahod tisti, ki je sabotiral preiskavo. "Nekatere članice VS-ja niso podprle našega osnutka resolucije, zato so one odgovorne, ker je Skupni preiskovalni mehanizem (JIM) končal delo," je dejal.

Za napad v Kan Šejkunu obtožili Damask

JIM so v ZN-u oblikovali leta 2015 z namenom razkrivanja uporabe kemičnega orožja v Siriji in preiskovanja, kdo stoji za temi smrtonosnimi napadi. Sirija ves čas zavrača uporabo tovrstnega orožja, ki je po mednarodnih pogodbah prepovedano, a mednarodni strokovnjaki so pred meseci dejali, da so prav sirske sile aprila izvedle napad z živčnim plinom v mestu Kan Šejkun. Damask je obtožbe osto zavrnil, na njegovo stran je stopila tudi Moskva. Preiskovalci so tudi ugotovili, da so sirske režimske sile v letih 2014 in 2015 vsaj trikrat izvedle napad s klorom in da so borci Islamske države v enem napadu uporabili žveplov iperit.

Ekipi preiskovalcev mora Varnostni svet vsako leto obnoviti mandat. Lani je bil o tem usklajen, letos zaradi ruskega veta ne, zato bodo morali, kot kaže, strokovnjaki zapustiti Sirijo.

Moskva je sicer predlagala svoj osnutek resolucije, ki je pozval k podaljšanju mandata JIM-a, a s spremembami v sestavi ekipe. V osnutku je zapisan tudi poziv k neupoštevanju ugotovitev napada v Kan Šejkunu. "Zavrnitev našega predloga resolucije dokazuje, da je za Zahod prioriteta gonja proti Damasku in da so JIM izkoriščali za dosego svojih ciljev," je dejal Nebenzja.

Po zapletu je Japonska predstavila novo resolucijo, v kateri predlaga, da se mandat JIM-u namesto za eno leto podaljša za 30 dni. O predlogu bo VS glasoval v petek.

