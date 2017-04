Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Tudi tokrat resolucija ni bila sprejeta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ruski veto preprečil resolucijo ZN-a glede uporabe kemičnega orožja v Siriji

Za resolucijo glasovalo deset držav

12. april 2017 ob 21:50

New York - MMC RTV SLO/STA

Rusija je z vetom znova preprečila sprejem resolucije v Varnostnem svetu Združenih narodov o Siriji, tokrat glede uporabe kemičnega orožja. To je bil že osmi veto Rusije v podporo režimu sirskega predsednika Bašarja al Asada.

Deset od petnajstih članic VS ZN-a je glasovalo za četrto različico resolucije, s katero bi obsodili uporabo kemičnega orožja v Siriji in od Asadovega režima zahtevali, naj sodeluje v preiskavi tega napada v sirskem Kan Šejkunu 4. aprila.

Rusija je kot stalna članica uporabila pravico do veta. Kitajska pa se je vzdržala, tako kot še Kazahstan in Etiopija. Bolivija pa je glasovala enako kot Rusija.

Rezultat glasovanja je bil sicer predvidljiv, saj je Rusija resoluciji ves čas nasprotovala, ker da ni dovolj dokazov, da je za napad odgovoren Asadov režim. Osnutek resolucije so sicer pripravile tri zahodne stalne članice VS ZN-a, Velika Britanija, Francija in ZDA.

V napadu je bilo z uporabo kemičnega orožja ubitih najmanj 87 ljudi, med njimi 31 otrok. Poškodovanih je bilo 160 ljudi. Asadov režim odgovornost zavrača, Rusija pa ga pri tem podpira.

