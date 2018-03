Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 20 glasov Ocenite to novico! Pokrita klop v Salisburyju, kjer so v nedeljo našli nezavestna Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo. Primer preiskuje več sto detektivov, forenzikov, analitikov in obveščevalcev. Restavracija Zizzi in pub blizu klopi, kjer so našli Skripala in njegovo hčerko in ki naj bi ju obiskala pred tem, sta še vedno zaprta. Foto: Reuters Pub Bishop's Mill, ki naj bi ga v nedeljo popoldne obiskala Skripalova. Foto: Reuters Grob Skripalovega sina Aleksandra v Salisburyju. Aleksander je umrl julija lani zaradi okvare jeter med obiskom St. Peterburga. Foto: Reuters Sorodne novice Rusija "nima podatkov" v zvezi z vohunom v kritičnem stanju Novi Litvinenko? Nekdanji ruski vohun v kritičnem stanju. Dodaj v

Ruski vohun Skripal zastrupljen z redkim živčnim strupom

Policist, ki je prvi prišel na "kraj zločina", v resnem stanju

7. marec 2018 ob 19:33,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 20:11

London - MMC RTV SLO

Britanske oblasti so sporočile, da je bil nekdanji ruski vohun Sergej Skripal, ki so ga v nedeljo skupaj s hčerko našli nezavestnega na klopi pred nakupovalnim središčem v Salisburyju na jugu Anglije, zastrupljen z živčnim strupom.

66-letni Skripal in njegova 33-letna hčerka Julija sta še vedno v kritičnem stanju, zelo resno pa je tudi zdravstveno stanje policista, ki je prvi prišel k zastrupljenima Rusoma.

Primer obravnavamo kot poskus umora

"Vsi simptomi kažejo na to, da sta bila oba zastrupljena z živčnim strupom, zato primer obravnavamo kot poskus umora," je dejal predstavnik londonske policije Mark Rowley, ki ni pojasnil, niti za kateri strup je šlo niti kako je bil uporabljen. Rowley je dodal, da zdravje prebivalcev na območju ni ogroženo.

Strup sposobno izdelati le nekaj laboratorijev na svetu

Že pred tem pa je urednik časnika Sun Tom Newton Dunn na Twitterju zapisal, da je bil "Skripal zastrupljen z redkim živčnim strupom, ki ga je sposobno izdelati le nekaj laboratorijev na svetu". Dunnu naj bi informacijo sporočil vir iz varnostno-obveščevalnih krogov.

Skripal leta 2006 v Rusiji obsojen zaradi izdaje; Putin napovedal maščevanje?

Skripal je bil častnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, leta 2006 pa je bil v Moskvi obsojen na 13 let zapora zaradi izdaje, ker je od 90. let britanski obveščevalni službi MI6 za plačilo posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin. Leta 2010 ga je Moskva s še tremi zaporniki izpustila v zameno za deset ruskih vohunov, ki so delovali v ZDA. Menjava vohunov je potekala na letališču na Dunaju. Po poročanju britanskega časnika Telegraph je takratni in zdajšnji ruski predsednik Vladimir Putin napovedal, "da bodo dvojni vohuni plačali za izdajstvo svojih prijateljev in bratov v orožju".

Skripalu v zadnjih letih umrli žena, sin in starejši brat

Skripal se je po izmenjavi zatekel v Veliko Britanijo, kjer naj bi na vojaških akademijah tudi predaval o ustroju ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Hčerka Julija je živela v Moskvi in je očeta redno obiskovala. So pa v zadnjih letih Skripalu umrli žena, starejši brat in sin Aleksander. Sorodniki menijo, da v sumljivih okoliščinah. 43-letni sin je umrl julija lani med obiskom St. Peterburga zaradi okvare jeter, žena pa leta 2012 zaradi raka. Oba sta pokopana v Salisburyju.

Johnson žuga Rusiji, ta zanika vpletenost

Britanski zunanji minister Boris Johnson je v torek napovedal povračilne ukrepe, če se bo izkazalo, da za poskusom umora stoji Rusija. Moskva je zanikala vpletenost. Uradni govorec Kremlja Dmitrij Peskov je izjavil, da je Rusija pri preiskavi primera pripravljena sodelovati z britanskimi oblastmi. Primer Skripala sicer spominja na smrt ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka, ki je leta 2006 umrl zaradi zastrupitve z radioaktivnim polonijem. Litvinenko je na smrtni postelji za zastrupitev obtožil ruski politični vrh, ki pa je vse obtožbe zanikal ...

Strupi ustavijo delovanje živčnega sistema in telesnih funkcij

Živčni strupi so izredno strupene kemične snovi, ki ustavijo delovanje živčnega sistema in telesnih funkcij. Med najbolj znane spadajo sarin, tabun in živčni strup XV, s katerim so umorili polbrata severnokorejskega voditelja Kim Jong-nama februarja lani na letališču v Kuala Lumpurju. Ti strupi pridejo v telo z vdihavanjem ali skozi kožo. Simptomi so pekoče oči, bolečine, kašelj, težave pri dihanju, ki lahko hitro privedejo do izgube zavesti ali krčev ter smrti.

A. V.