Rusko letalo v Siriji ubilo tri turške vojake. Putin je Erdoganu že izrazil sožalje.

Turčija je v Siriji izgubila že več kot 60 vojakov

9. februar 2017 ob 17:14

Ankara, Moskva - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je turškemu kolegu Recepu Tayyipu Erdoganu izrazil sožalje, potem ko je rusko letalo na severu Sirije ubilo tri turške vojake, še 11 pa jih je bilo ranjenih.

Turška vojska je sporočila, da je rusko letalo napadlo stavbo blizu mesta al Bab, v kateri so se nahajali turški vojaki. Tarča napada so bili sicer položaji t. i. Islamske države (IS), je še sporočila turška vojska. V t. i. prijateljskem ognju je bilo ranjenih še 11 turških vojakov.

V Kremlju so sporočili, da je Putin v telefonskem pogovoru z Erdoganom "izrazil sožalje zaradi tragičnega incidenta, v katerem je umrlo več turških vojakov na območju al Baba".

Vojaki so bili podpora sirskim upornikom v njihovih naporih za zavzetje al Baba iz rok IS-ja, poroča BBC. Gre za del širše turške ofenzive, s katero želi Ankara pregnati IS in kurdske borce stran od turške meje s Sirijo. Od začetka ofenzive, ki jo je Turčija sprožila avgusta lani, je v spopadih umrlo že več kot turških 60 vojakov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Do incidenta je sicer prišlo po otoplitvi odnosov med državama, ki so se močno poslabšali zaradi turške sestrelitve ruskega letala v Turčiji blizu meje s Sirijo pred dvema letoma.

V Turčiji aretacije domnevnih pripadnikov IS-ja

Medtem je turška policija v mestu Gaziantep na jugovzhodu države aretirala štiri domnevne člane IS-ja, ki naj bi načrtovali večji teroristični napad. Policija je zasegla še 150 kilogramov eksploziva in več kosov orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja IS-ja na severu Sirije naj bi članom ukazal, naj organizirajo "senzacionalen" napad na turških tleh, piše turška tiskovna agencija Dogan.

Policija je v raciji zasegla še opremo za detonacijo, dve kalašnikovki, pištolo, naboje in opremo za izdelavo samomorilske bombe. Orožje in eksploziv naj bi osumljenci zakopali pod zemljo na odprtem območju, kjer so jih po zaslišanju osumljencev našli policijski psi.

Več operacij proti IS-ju v Turčiji

Turčija je v zadnjih nekaj tednih organizirala več večjih operacij proti IS-ju. Samo v nedeljo so tako aretirali 450 domnevnih privržencev IS-ja, v enem tednu pa več kot 1.800 osumljenih terorizma.

Zahodne zaveznice so Turčijo sicer dalj časa obtoževale, da ne stori dovolj za zajezitev toka džihadistov čez svoje meje in preprečitev nastajanja celic IS-ja v turških mestih. Ankara je tovrstne očitke zavrnila in poudarila, da je IS že leta 2013 uvrstila na seznam terorističnih organizacij. Opazovalci pa pravijo, da je Turčija šele v zadnjih mesecih okrepila ukrepe proti tej skupini.

Po napadu na carigrajski nočni klub so turške oblasti po dveh tednih iskanja 16. januarja aretirale osumljenca, ki bi po mnenju opazovalcev lahko priskrbel ključne obveščevalne informacije v zvezi z IS-jem v Turčiji.

B. V.