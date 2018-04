Rusko sodišče odredilo blokado aplikacije Telegram

Telegram trdi, da je blokada protiustavna, saj krši zasebnost

13. april 2018 ob 17:04

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Moskvi je za Rusijo odredilo blokado aplikacije za izmenjavo sporočil Telegram, potem ko so lastniki aplikacije zavrnili zahtevo ruske obveščevalne službe FSB za dostop do zasebnih pogovorov.

FSB je septembra lani zahteval dostop do ključev za enkripcijo sporočil v aplikaciji Telegram, ki jo po svetu uporablja 200 milijonov uporabnikov. Zahtevo so v Telegramu zavrnili, zaradi česar je ruska agencija za nadzor telekomunikacij vložila tožbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Agencija za nadzor telekomunikacij (Roskomnadzor) trdi, da bi "lahko informacije, poslane prek Telegrama, vsebovale podatke, uporabne za teroristične organizacije in skrajneže", kar predstavlja grožnjo Rusiji, je povedala zastopnica agencije.

Kmalu po odločitvi sodišča so iz agencije sporočili, da bodo blokado tudi izvedli. Prekinili jo bodo, ko bo Telegram FSB-ju predal ključe za enkripcijo sporočil, je še odločilo sodišče.

Odvetniki Telegrama so v petek zjutraj od sodišča zahtevali, da zaradi "zlorabe prava" prekinejo zaslišanja, vendar je sodnica Julija Smolina odredila, da se preiskava nadaljuje, poroča RT. Po razsodbi so napovedali pritožbo.

Telegram: Zahteve so protiustavne

Ustanovitelj Telegrama Pavel Durov, ki je aplikacijo leta 2013 razvil skupaj s svojim bratom in je od leta 2014 v izgnanstvu, je lani zapisal, da so zahteve "tehnično neizvedljive" in v nasprotju z rusko ustavo, ki državljanom zagotavlja zasebnost komuniciranja.

Odvetnik Telegrama Pavel Čikov je glede današnje odločitve na Telegramu zapisal, da "kaže na to, da pravosodje služi zgolj interesom oblasti". Odvetniki se po naročilu Durova sojenja niso udeležili, da ne bi dali legitimnosti tej "farsi", kot jo označujejo predstavniki aplikacije.

Aplikacija priljubljena med politiki ...

Aplikacijo, ki omogoča deljenje sporočil, fotografij in videov, tudi v skupinah z do 5.000 člani, uporabljajo predvsem ruski politiki. Uporabnikom nudi visoko stopnjo zasebnosti, zaradi česar pa je priljubljena tudi med skrajnimi skupinami.

... in skrajneži

Obveščevalna služba FSB trdi, da so aplikacijo Telegram uporabljali napadalci v lanskem napadu na podzemno železnico v Sankt Peterburgu, v katerem je umrlo 15 ljudi, poroča BBC. Aplikacijo so uporabljali tudi skrajneži samooklicane Islamske države, vendar Telegram trdi, da so njihove kanale onemogočili.

Obveščevalna služba FSB je ključe za enkripcijo zahtevala že leta 2013, vendar je Telegram tudi takrat zahtevo zavrnil, sodišče pa je podjetje kaznovalo s plačilom 800.000 rubljev (okoli 10.500 evrov).

J. R.