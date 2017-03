Rutte: "Nizozemci glasovali proti populizmu"

Rekordna volilna udeležba v zadnjih 30 letih

16. marec 2017 ob 07:07

Haag - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Vodja zmagovalne Ljudske stranke za svobodo in demokracijo (VVD) ter dosedanji in najverjetnejši novi nizozemski premier Mark Rutte prejema čestitke evropskih kolegov; Juncker pozdravlja zmago proti skrajnežem in za Evropo.

"To je večer, ko so Nizozemci po brexitu in ameriških volitvah rekli konec populizmu," je pred svojimi privrženci v Haagu dejal Rutte, ki bo najverjetneje ostal na premierskem položaju.

Uradnih izidov volitev na Nizozemskem še ni, glede na izide vzporednih volitev pa bo imela Ruttejeva stranka v 150-članskem parlamentu 31 sedežev. To je sicer manj kot doslej, a Rutteju je uspelo poraziti najhujšega tekmeca Geerta Wildersa; nasprotnika islama, priseljevanja in Evropske unije.

Wildersova Stranka za svobodo (PVV) si glede na izide vzporednih volitev deli drugo mesto še z dvema strankama in naj bi imela v parlamentu 19 sedežev, kar je štiri več kot doslej, vendar manj, kot so napovedovale ankete.

Rutte bo moral znova sestaviti koalicijsko vlado, v kateri pa verjetno ne bo dosedanje partnerice, socialdemokratske Stranke za delo (PvDA), ki je največja poraženka volitev.

Očitno je razgreta predvolilna kampanja, osredotočena na priseljevanje in na koncu začinjena z nizozemsko-turškim sporom, dodatno motivirala predvsem zmerne, proevropske volivce, udeležba je bila najvišja v 30 letih. Po zadnjih neuradnih podatkih se je na volišča odpravilo 81 odstotkov volivcev, kar je več kot na zadnjih volitvah, ko je bila volilna udeležba 74-odstotna. Na Nizozemskem je sicer volilna udeležba tradicionalno visoka.

Rutte se je v svoji kampanji pri vprašanjih priseljevanja in varnosti pomaknil precej na desno, pri gospodarstvu ostaja pri proračunski disciplini, podpori prostotrgovinskim sporazumom in nevmešavanju države v gospodarstvo. Želi stabilno vlado in napoveduje dolga in zahtevna koalicijska pogajanja.

Odzivi po Evropi

Dosedanji premier medtem že prejema čestitke. Med prvimi mu je po telefonu čestitala nemška kanclerka Angela Merkel in dejala, da se veseli nadaljnjega sodelovanja z njim.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v odzivu pozdravil Ruttejevo zmago proti skrajnežem in za Evropo.

"Desničarski populist je izgubil, in to je močan signal za Evropo," se je odzval nemški zunanji minister Sigmar Gabriel, medtem ko je njegov francoski kolega Jean-Marc Ayrault Nizozemcem čestital za zajezitev vzpona evropske skrajne desnice.

Odhajajoči francoski predsednik Francois Hollande je Rutteju čestital za jasno zmago proti ekstremizmu.

J. R.