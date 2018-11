Alternativna Nobelova nagrada borcema proti korupciji v Gvatemali

Finančne nagrade za kmetijske inovacije

24. november 2018 ob 08:28

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Na slovesnosti v Stockholmu so pravnikoma iz Gvatemale, ki se bojujeta proti korupciji in zlorabi oblasti, Thelmi Aldana in Ivanu Velasquezu podelili nagrado rights livelihood.

Generalna državna tožilka Gvatemale Thelma Aldana in vodja Mednarodne komisije Združenih narodov proti nekaznovanju v Gvatemali (Cicig), Kolumbijec Ivan Velasquez, sta nagrado prejela za "inovativno delo pri razkrivanju zlorabe pooblastil in pregonu korupcije v Gvatemali, s čimer ponovno vzpostavljata zaupanje ljudi v javne institucije", je sporočila žirija.

Nagrajenca sodelujeta in sta odgovorna za več odmevnih kazenskih preiskav, med katerimi je najbolj odmevala korupcijski primer La Linea, ki je vodila v pregon 60 ljudi in aretacijo takratnega predsednika Otta Pereza Moline, ki je moral leta 2015 odstopiti.

Njuna prizadevanja so vodila do več kot 310 obsodb in 34 predlogov reforme pravosodja v državi, ki jo že 36 let pretresajo notranja nesoglasja. Vzpostavila sta "edinstven model skupnih mednarodnih in lokalnih pravnih ukrepov, ki postavlja merilo za druge države s podobnimi težavami," navaja odbor The Right Livelihood Award.

Na prejemu nagrade je Thelma Aldana poudarila, da je bila Gvatemala organizirana tako, da so bogateli močni in da so se proti temu začeli bojevati. Velasquesz je dodal, da je korupcija zločin proti človečnosti in človeškemu dostojanstvu.

Thelma Aldana je maja letos končala štiriletni mandat državne tožilke in zaradi varnostnih razlogov prebiva v tujini. Velasquezu, ki na mestu vodje Ciciga ostaja do septembra 2019, je gvatemalski predsednik Jimmy Morales prepovedal vstop v državo in ZN pozval k njegovi razrešitvi.

Nagrada za aktiviste iz Savdske Arabije

Na slovesnosti so podelili še tri denarne nagrade v skupni vrednosti milijon švedskih kron (97.000 evrov). Eno so v odsotnosti podelili trem zaprtim savdskoarabskim borcem za človekove pravice zaradi prizadevanj za reforme v Savdski Arabiji – Abdulahu Al Hamidu, Mohamedu Fahadu Al Kahtaniju in Validu Abuju Al Kairu. Vsi prestajajo od 10- do 15-letne zaporne kazni.

Drugo je dobil kmetovalec Yacouba Sawadogo iz Burkine Faso, ki "spreminja neplodno zemljo v gozd". Tretja nagrada pa je šla v roke avstralskemu agronomu Tonyju Rinaudu, ki je pokazal, kako je mogoče sušna območja ozeleniti z minimalnimi stroški.

Nagrado right livelihood, znano tudi kot alternativno Nobelovo nagrado, podeljujejo od leta 1980 borcem za človekove pravice, varovanje okolja in mir. Letos so prejeli 107 nominacij iz 50 držav.

J. R.