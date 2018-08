Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Plastično orožje, natiskano doma s 3D-tiskalnikom. Foto: AP Sodnik iz Seattla je začasno blokiral odločitev zvezne vlade, da so lahko na spletu objavljeni načrti za izdelavo plastičnega orožja. Foto: Reuters Sorodne novice Ameriško podjetje lahko objavi načrte za izdelavo orožja s 3D-tiskalnikom Dodaj v

Ameriški sodnik blokiral objavo načrtov za tiskanje plastičnega orožja

Trump: "V tem ne vidim veliko smisla"

1. avgust 2018 ob 08:39

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški zvezni sodnik iz Seattla Robert Lasnik je blokiral namero podjetja iz Teksasa, da na spletni strani objavi načrte in navodila za izdelavo plastičnega orožja s 3D-tiskalnikom.

Sodnik je menil, da lahko to povzroči "nepopravljivo škodo javnosti". Podprl ga je tudi pravosodni minister zvezne države Washington Bob Ferguson, ki je odločitev sodnika razglasil za zmago, ki je ustavila nezaslišano odločitev zvezne vlade, da dovoli dostop do načrtov za tiskanje pištol in drugega orožja po vsem ozemlju ZDA in tudi po svetu. Poleg države Washington je zaradi te odločitve zvezno vlado tožilo še sedem zveznih držav in prestolnica Washington.

Trump se bo posvetoval z NRA-jem

Na novico, da bodo v ZDA lahko kmalu tiskali plastično orožje, ki ni nič manj smrtonosno kot kovinsko, se je prek tvita odzval tudi predsednik ZDA Donald Trump. Zapisal je, da se je posvetoval z orožarskim lobijem NRA, a da se mu ta ideja "ne zdi najbolj smiselna". Demokrati so ga pozvali, naj orožarske lobiste pusti pri miru in spremeni odločitev svoje vlade, ki je to dovolila, s tem pa dostop do orožja teroristom, kriminalcem in drugim. "Kri bo na tvojih rokah," so Trumpu sporočili kongresni demokrati.

Teksaško podjetje Defense Distributed je po več letih pravnih sporov z zvezno vlado od Trumpove junija dobilo zeleno luč za objavo načrtov za tiskanje orožja na spletu.

Proizvodnja plastičnega orožja, ki je manj zanesljivo od kovinskega, je sicer draga, kar pomeni, da ga bodo verjetno skušali na črno tiskati tisti, ki v ZDA ne morejo do široko dostopnega pravega orožja. Zagovorniki orožja v ZDA tudi trdijo, da ni nobenega razloga za preplah, ker je tiskanje orožja drago, tehnologija še ni izpopolnjena, zakonodaja pa zahteva, da ima tudi plastično orožje v sebi kovinske dele, da jih zaznajo detektorji za kovino.

Navodilo za izdelavo AR-15 prenesli 1.500-krat

Kljub sodniški prepovedi je podjetje Defense Distributed načrte za tiskanje pištole z zvenečim imenom "Osvoboditelj" že dalo na splet pretekli petek. Navodila za izdelavo polavtomatske puške AR-15, ki je bila v množičnih pokolih v ZDA že večkrat uporabljena, si je od takrat preneslo 1.500 Američanov.



Defense Distributed je leta 2012 ustanovil samooklicani anarhist Cody Wilson, ki je pristaš odprtega spletnega vira informacij o orožju. To podjetje je tožilo zvezno vlado, da jim krši pravice iz 1. in 2. amandmaja ameriške ustave, ker jim ne dovoli na spletu objaviti navodil za izdelavo orožja, in Trumpova vlada je junija popustila.

Odvetnik Trumpovega pravosodnega ministrstva je to odločitev zagovarjal z argumentom, da ni regulacij, ki bi prepovedovale plastično orožje, ampak le orožje, ki je namenjeno vojni. Ker plastično orožje ni namenjeno za vojno, ga menda ne morejo regulirati, še manj pa regulirati podatkov na spletu za proizvodnjo tega orožja.

A. P. J.