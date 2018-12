Bo senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar kandidirala za predsednico ZDA?

Predsedniške volitve v ZDA bodo 2020

6. december 2018 ob 09:22

Saint Paul - MMC RTV SLO

Ameriška demokratska senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar razmišlja, da bi se leta 2020 podala v predsedniško tekmo. Nekateri vidijo njeno kandidaturo kot ključno, saj je iz Minnesote, kjer so volivci nepredvidljivi.

"O tem razmišljam že nekaj časa in bom tudi dobro premislila," je dejala Amy Klobuchar v pogovoru za televizijo WCCO-TV v Minnesoti in dodala: "Ko se bom odločila, vam bom to tudi sporočila."

Čeprav se med demokrati pojavlja veliko imen, kdo vse bi lahko in bi si sploh želel kandidirati na predsedniških volitvah leta 2020 in se soočiti z zdajšnjim predsednikom Donaldom Trumpm, bi bila lahko kandidatura Klobucharjeve odločilna.

Demokratska senatorka slovenskega rodu prihaja iz Minnesote, ki leži na srednjem zahodu in ki bo po vsej verjetnosti odločilna na prihajajočih volitvah. Skrajni zahod in severovzhod ZDA sta v glavnem demokratska, medtem ko je jug republikanski, ameriške zvezne države na srednjem zahodu pa so v tem pogledu fleksibilnejše, saj so tamkajšnji volivci nepredvidljivi in se lahko prevesijo v eno ali drugo smer.

Med demokrati se omenja veliko imen

Med imeni za možne kandidate se omenjajo Joe Biden, pa senator iz New Yorka Corey Booker, senator iz Ohia Sherrod Brown, senatorka iz Kalifornije Kamala Harris, celo televizijska zvezda Oprah Winfrey, nekdanji pravosodni minister Eric Holder, guverner New Yorka Andrew Cuoma, nekdanji guverner Virginije Terry McAuliffe, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren in senator iz Vermonta Bernard Sanders.

Mnogi po tihem upajo tudi na kandidaturo nekdanje prve dame Michelle Obama. Zadnje besede, po dveh neuspešnih kandidaturah, še vedno ni rekla Hillary Clinton.

Izpostavljanje priložnosti

Kot piše Reuters, je Trump na volitvah zmagal predvsem zaradi podpore belcev delavskega razreda z ruralnih območij, ki so obrnili hrbet demokratom. Demokrati so resno zavihali rokave in angažirali svoje raziskovalne skupine in strokovnjake, kot sta House Majority PAC in Center za ameriški razvoj, ki sta proučila, s kakšnim programom bi se demokrati lahko vrnili na politično prizorišče v ZDA.

Ugotovili so, da bi demokrati lahko dobili prednost s poudarjanjem tem, kot so nove priložnosti v gospodarstvu, pri čemer bi nagovarjali predvsem volivce s srednješolsko izobrazbo. "Zelo smo se poglobili v motivacijo ljudi in pereče teme, ki bi demokratom pomagale pri posredovanju novega sporočila volivcem in si jih spet pridobili," je dejal Jeb Fain iz House Majotity PAC.

Demokrati so sicer slavili malo zmago na novembrskih vmesnih volitvah, ko so dobili večino, 36 poslanskih sedežev v predstavniškem domu, v senatu še vedno prevladujejo republikanci.

K. Št.