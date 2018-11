Cia: kronski princ Mohamed vedel za umor Hašokdžija

Zaostritev odnosov med Savdsko arabijo in ZDA?

17. november 2018 ob 09:18

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriška obveščevalna agencija Cia je prišla do sklepa, da naj bi umor novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Carigradu vendarle naročil savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Kot poroča Washington Post, ki se sklicuje na neimenovani vir, naj bi prišla Cia do sklepa po proučitvi vseh dejavnikov, tudi telefonskega pogovora med Hašokdžijem in bratom prestolonaslednika princem Halidomom bin Salmanom, veleposlanikom kraljevine v ZDA.

Halid naj bi Hašokdžiju zagotovil, da naj gre po papirje na konzulat, saj da se mu ne bo nič zgodilo.

Princ Halid zavrača informacijo o telefonskem pogovoru s Hašokdžijem in poziva ameriško vlado, naj objavi vse informacije, ki jih ima v zvezi s tem, torej posnetke prisluškovanja njegovemu telefonu.

Washington Post dodaja, da je Cia pregledala tudi telefonski pogovor, ki ga je kmalu po umoru iz konzulata opravil varnostni uradnik Maher Mutreb s pomočnikom prestolonaslednika Saudomala al Kahtanija. Mutreb, ki so ga pogosto opazili ob strani princa Mohameda bin Salmana, je al Kahtanija obvestil, da je bila operacija uspešno izpeljana. Kronski princ Mohamad bin Salman vseskozi zanika vpletenost v umor arabskega novinarja.

Cia obvestila vlado in kongres

Cia je o svoji ugotovitvi obvestila tudi ameriško vlado in kongres, s čimer so se prizadevanja predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ohrani dobre odnose s Savdsko Arabijo, otežila. Savdsko veleposlaništvo v Washingtonu je sicer navedbe medijev nemudoma zavrnilo rekoč, da so to le teorije zarote.

Džamala Hašokdžija, ki je bil kritik arabske kraljevine, so neznani storilci ubili 2. oktobra v prostorih savdskega konzulata v Turčiji, kamor je šel urejat dokumente za poroko.

Savdska Arabija trdi, da njegov umor ni bil načrten, Turčija pa zagotavlja, da je bil umor naklepen in zahteva izročitev odgovornih. Rijad obtožbe zavrača in je že obsodil domnevno vpletenih v umor, ki jim grozi smrtna kazen.

K. Št.