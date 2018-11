CNN toži Trumpa in Belo hišo zaradi odvzema akreditacije novinarju Jimu Acosti

Bela hiša se bo "goreče branila" pred "iskanjem pozornosti"

13. november 2018 ob 20:53

Washington - MMC RTV SLO, STA

CNN je vložil tožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in sodelavcem zaradi odvzema akreditacije novinarju Jimu Acosti, ki se je s Trumpom sporekel na novinarski konferenci pretekli teden.

Ameriška televizija CNN in Acosta v tožbi navajata, da so Trump in njegovi sodelavci novinarju kršili ustavne pravice prvega in petega amandmaja k ameriški ustavi. Prvi zagotavlja svobodo govora, peti pa prepoveduje neupravičen odvzem lastnine.

Poleg Trumpa so kot tožene stranke navedeni še vodja kabineta Bele hiše John Kelly, direktor tajne službe Joseph Clancy, namestnik vodje kabineta za komunikacije Bill Shine in agent tajne službe, ki je Acosti fizično odvzel akreditacijo.

Tožba ne zahteva odškodnine, ampak prepoved, da se kaj podobnega ne bi zgodilo v prihodnosti, ne le Acosti, temveč vsem akreditiranim dopisnikom Bele hiše. Dopisniki so medtem novinarju izrazili podporo. "Predsednik ZDA ne bi smel samovoljno izbirati ljudi, ki bodo poročali o njem," je sporočil predsednik združenja dopisnikov Bele hiše Olivier Knox.

Bela hiša je tožbo označila za "iskanje pozornosti", proti čemur se bo "goreče branila".

Trump novinarja označil za "sovražnika ljudstva"

Trump je na novinarski konferenci preteklo sredo po vmesnih volitvah, čeprav so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa, izide volitev označil za svoj velik uspeh, ker je republikancem uspelo obdržati večino v senatu.

Acosta je na konferenci Trumpu zastavil več vprašanj, ta pa nanje ni hotel odgovarjati in je zahteval, naj Acosta preda mikrofon drugim novinarjem. Nato ga je označil za "sovražnika ljudstva", pripravnica mu je odvzela mikrofon, Acosti pa so po konferenci odvzeli akreditacijo. Trump je televizijo CNN sicer že večkrat označil za "lažne novice".

Bela hiša je odvzem akreditacije zagovarjala z navedbami, da naj bi novinar nasilno odrinil pripravnico, ki mu je hotela odvzeti mikrofon, a so videoposnetki to trditev postavili na laž.

Dogajanje izpred tedna dni si lahko ogledate v videoposnetku:

J. R.