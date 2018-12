Ekvador: Assange ima prosto pot, da zapusti veleposlaništvo

London je obljubil, da ga ne bo izročil nobeni državi, v kateri bi bilo njegovo življenje ogroženo

7. december 2018 ob 07:21

Lima/London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ekvadorski predsednik Lenin Moreno je izjavil, da so od Velike Britanije dobili zagotovila, da lahko ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange varno zapusti ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu.

Oblasti v Londonu so obljubile, da Assangea ne bodo izročile nobeni državi, v kateri bi bilo njegovo življenje ogroženo.

Assange, ki že od leta 2012 živi na ekvadorskem veleposlaništvu, ima "odprto pot, da sprejme odločitev o odhodu", je še dejal Moreno in dodal, da bo Assange verjetno vseeno moral "odslužiti kratko zaporno kazen" zaradi kršenja pogojne izpustitve. Kot je pojasnil, so od britanskih oblasti prejeli uradno obvestilo, da britanska ustava prepoveduje izročitev oseb državam, kjer bi bilo njihovo življenje ogroženo ali kjer bi bil lahko obsojen na smrtno kazen. To torej velja tudi za ZDA, kjer naj bi proti Avstralcu obstajala zapečatena obtožnica, v državi pa še vedno izvajajo smrtno kazen.

Moreno je še pojasnil, da aktivista ne bodo prisilili, da zapusti veleposlaništvo, se pa trenutno sestaja pravna ekipa Assangea in razmišlja o naslednjih korakih. Večkrat je zatrdil, da Assangea ne mečejo na cesto.

Assange "kamenček v Morenovem čevlju"

Odnosi med Assangeem in ekvadorskimi oblastmi so se poslabšali v zadnjih mesecih. Lani je Ekvador v nejevoljo spravila Assangeeva podpora separatistom v Kataloniji, marca pa je ekvadorsko veleposlaništvo Assangeu odklopilo spletno povezavo, ker je prekršil dogovor o nevmešavanju v zadeve tujih držav v času, ko prebiva pri njih. Assange je namreč tvitnil, da dvomi o britanski odločitvi, da krivdo za napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega vohuna Sergeja Skripala 4. marca pripiše Rusiji.

Dokončno je Assange nehal uživati naklonjenost Ekvadorja po majski izvolitvi novega predsednika Lenina Morena, ki je Assangea označil za "hekerja", "podedovano težavo" in "kamenček v mojem čevlju". Poleg tega je moral Assange tri dni vnaprej pridobiti dovoljenje za vsak obisk, prepovedane pa so vse dejavnosti, "ki bi lahko bile politične narave ali s katerimi bi se lahko vpletal v notranje zadeve drugih držav".

Švedska umaknila obtožnico za posilstvo

Assange, ki je odgovoren za objavo zaupnih depeš ameriških diplomatov leta 2010, bi se moral, če bi ga predali ameriškim oblastem, tam spoprijeti z več obtožbami. Sicer ni znano, česa vsega je obtožen, a so v ZDA že večkrat nakazali, da bi ga lahko obtožili veleizdaje.

Assange se je po objavi zaupnih depeš ameriških diplomatov in drugih zaupnih ameriških dokumentov zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu leta 2012, da bi se tako izognil morebitni izročitvi ZDA. Formalno se je skušal sicer izogniti izročitvi Švedski zaradi obtožb posilstva, ki pa so bile lani umaknjene.

A. P. J.