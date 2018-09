Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Zadnje slovo - vdova Johna McCaina Cindy ob krsti svojega moža. Foto: Reuters Sorodne novice Umrl je ameriški republikanski senator John McCain Dodaj v

Foto: Senatorja McCaina položili k zadnjemu počitku

Slovenijo je obiskal dvakrat

3. september 2018 ob 08:11

Annapolis - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo so na pokopališču ameriške pomorske akademije v Annapolisu v Marylandu pokopali republikanskega senatorja in dvakratnega predsedniškega kandidata Johna McCaina, ki je 25. avgusta umrl zaradi možganskega tumorja.

Žalne slovesnosti za 81-letnim McCainom so potekale skoraj teden dni. Pred pogrebom so se v nedeljo od njega poslovili z zasebno slovesnostjo v kapelici akademije, na kateri so med drugim spregovorili general David Petraeus, senator Lindsey Graham in McCainov sin Jack. McCaina so pokopali zraven njegovega najboljšega prijatelja iz Annapolisa admirala Chucka Larsona, ki je umrl leta 2014.

McCain kritičen do Trumpa

McCain si je zaradi svojeglave načelnosti v zveznem senatu pridobil naziv "maverick" (posebnež), pred smrtjo pa je postal eden najodmevnejših kritikov sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Trump je sicer pretekli konec tedna preživel na svojem golfišču v Virginiji.

Rodil se je v vojaški družini

John Sidney McCain se je rodil 29. avgusta 1936 v mornariškem zračnem oporišču Coco Solo na območju Panamskega prekopa, ki je bil takrat pod nadzorom ZDA. Njegov oče in ded sta bila uspešna karierna častnika ameriške mornarice in sta dosegla čin admirala. Mornariško kariero je začel tudi John McCain. Po šolanju na akademiji je nadaljeval urjenje za vojaškega pilota v Pensacoli na Floridi.

Vojni ujetnik v Vietnamu, od leta 1986 v senatu

McCain se je leta 1967 prostovoljno prijavil za služenje v vietnamski vojni, kjer je sodeloval v 23 misijah bombardiranja Vietnama, dokler ga niso z raketo sestrelili nad Hanojem. Iz vietnamskega ujetništva so ga izpustili marca 1973. Kot vojni heroj s 17 odlikovanji in človek s pomembnimi sorodstvenimi razmerji je McCain leta 1982 kandidiral na volitvah v zvezni kongres in zmagal, leta 1986 pa je zmagal še na volitvah v zvezni senat, kjer je ostal do smrti.

McCain je bil eden konservativnejših politikov, čeprav je obenem znal najti most do demokratskih kolegov in ni vedno glasoval po navodilih stranke. Ves čas pa je bil odločen zagovornik zveze Nato ter kritik Sovjetske zveze in pozneje Rusije. Veljal je za enega najvplivnejših ameriških senatorjev.

Dvakrat neuspešno kandidiral za predsednika ZDA

McCain se je dvakrat, leta 2000 in 2008, neuspešno potegoval za predsednika ZDA. Prvič ga je v boju za predsedniško nominacijo republikanske stranke porazil George Bush mlajši, nato pa leta 2008 na splošnih volitvah po dveh Bushevih mandatih demokrat Barack Obama. Slovenijo je obiskal dvakrat, leta 2002 in 2017.

A. V.