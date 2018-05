Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 20 glasov Ocenite to novico! V napadu je umrlo deset ljudi, večinoma žensk. Foto: Reuters Sorodne novice Toronto: Kombi zapeljal v pešce; devet mrtvih Dodaj v

Kanadska Slovenka ena od žrtev aprilskega napada v Torontu

Tarče predvsem ženske

3. maj 2018 ob 12:12

Toronto - MMC RTV SLO, Reuters

V napadu v Torontu, ko je 23. aprila voznik s kombijem zapeljal v množico ljudi na pločniku, je umrla tudi kanadska Slovenka, 33-letna Andrea Knafelc Bradden.

Kot je poročal radio Ognjišče, se je njen oče v Kanado priselil iz Primorske. Andrea Knafelc Bradden je bila dejavna v slovenski župniji in slovenskem klubu Simon Gregorčič.

V incidentu je umrlo deset ljudi, večinoma žensk, petnajst je bilo ranjenih. Napad je izvedel 25-letni Alek Minassian, ki je z najetim kombijem namerno zapeljal v množico pešcev. Napadalec pred tem ni imel opravka s policijo, v preteklosti je obiskoval šolo za učence s posebnimi potrebami v Torontu, a naj ne bi bil nasilen. Policija je ugotovila, da so bile njegove tarče predvsem ženske, ki so bile stare med 20 in 80 leti.

Minassian se je po poročanju Reutersa označil za vojaka upora incel (involuntary celibacy po angleško oziroma neprostovoljni celibat). Gre za gibanje moških na družbenih omrežjih, ki za to, da nimajo spolnih odnosov, krivijo ženske.

Napadalec v Torontu je pred dejanjem na družbenem omrežju objavil sporočilo, v katerem je izrazil občudovanje moškega, ki je leta 2014 v Kaliforniji ubil šest študentov in ki je kot razlog za svoje devištvo navedel "krutost žensk".

B. V.