Kibernetski napad na Marriott: Ogroženi podatki 500 milijonov gostov

Hekerji "kradli" podatke od leta 2014

30. november 2018 ob 19:34

New York - MMC RTV SLO, STA

V bazo podatkov hotelske verige Marriott so vdrli hekerji, ki bi lahko ukradli osebne podatke 500 milijonov gostov. Med ukradenimi podatki so osebni dokumenti, telefonske številke in elektronski naslovi, pri nekaterih gostih pa tudi podatki o kreditnih karticah.

Vodstvo družbe je bilo o napadu obveščeno osmega septembra letos, po interni preiskavi pa so ugotovili, da so imeli hekerji dostop do baze podatkov že od leta 2014.

Hekerji so ukradli podatke gostov hotelov Marriottove verige W Hotels, St. Regis, Sheraton, Westin, Element, Aloft, The Luxury Collection, Le Meridien in Four Points. V podatke pa naj ne bi vdrli v hotelih z imenom Marriott.

Hoteli Sheraton, Westin, Four Points in W Hotels so del mreže Starwood, ki naj bi imela posebej veliko škodo. Hekerji naj bi tam podatke namreč kradli že vse od leta 2014, a v družbi tega niso opazili.

"Šef" Marriotta se je posul s pepelom

Prvi mož verige Arne Sorenson je izrazil globoko obžalovanje, da je prišlo do česa takšnega, in priznal, da niso storili dovolj za zaščito osebnih podatkov gostov. Zagotovil je, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da zmanjšajo posledice za uporabnike in preprečijo morebitne podobne dogodke v prihodnje.

Newyorška pravosodna ministrica Barbara Underwood je že sprožila preiskavo vdora in na Twitterju zapisala, da si Newyorčani zaslužijo zaščito svojih osebnih podatkov.

Največja kraja osebnih podatkov potrošnikov?

Če se bo izkazalo, da so hekerji res prišli do podatkov pol milijarde ljudi, bo to po navedbah tujih medijev največja kraja osebnih podatkov potrošnikov v zgodovini. Prejšnji rekord je imelo finančno podjetje Equifax, kjer so hekerji prišli do podatkov okrog 145 milijonov ljudi.

A. V.