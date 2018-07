Kolumbija: Tolpa razpisala nagrado na glavo policijskega psa

Sombrina razkritja vodila v aretacije 245 osumljencev

26. julij 2018 ob 21:48

Bogota,Turbo - MMC RTV SLO

Kolumbijska policija je po razpisu denarne nagrade za njeno usmrtitev umaknila nemško ovčarko Sombro, ki je v svoji karieri izsledila rekordnih deset ton kokaina.

Obveščevalne službe v Kolumbiji so razkrile, da je tolpa preprodajalcev droge Urabeños razpisala 200 milijonov pesov (59.000 evrov) na glavo nemške ovčarke. Sombro (slovensko: senca) je policija zato iz območja delovanja tolpe umaknila na mednarodno letališče v prestolnici Bogota in ji dodelilo še dodatne policiste, ki bodo poleg njenega rednega oskrbnika skrbeli za njeno varnost, poroča BBC.

Šestletna Sombra je predtem delovala v mestu Turbo in drugje po obali Atlantskega oceana, od koder tihotapci z gliserji in podmornicami drogo tovorijo v Srednjo Ameriko in ZDA. Psica je samo v mestu Turbo odkrila 5,3 tone kokaina, nazadnje pa je štiri tone te droge izsledila v avtomobilskih delih, namenjenih za izvoz.

Večino pošiljk droge na tem območju nadzira Urabeños, znan tudi pod imeni Klan Úsuga ali Zalivski klan, njegov vodja Dairo Antonio Úsuga oz. Otoniel pa je eden najbolj iskanih kriminalcev v Kolumbiji. Tolpa je v preteklosti že večkrat razpisala nagrade za smrt svojih nasprotnikov, leta 2012 so denimo ponudili 500 dolarjev vsakomur, ki bi ubil policista. Količina denarja, razpisanega za policijsko psico, kaže na velike izgube, ki jim jo je povzročila, piše BBC.

Izjemna kariera Sombre

Sombra je del policijskega oddelka za droge, že odkar je bila mladič. Njena razkritja prepovedanih drog, skupno so z njenim vohljanjem izsledili deset ton kokaina, so vodila v aretacije 245 osumljencev.

J. R.