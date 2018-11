Mehičane jezi odločitev predsednika, da bo Kushnerju podelil azteškega orla

Podelitev bo v četrtek

28. november 2018 ob 11:29

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, Reuters

Mehičane razburja odločitev odhajajočega predsednika Enriqueja Pene Nieta, ki se je odločil, da najvišje priznanje za tujce, red azteškega orla, podeli Jaredu Kushnerju, svetovalcu in zetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Nieta ga je označil za "velikega zaveznika Mehike".

Po prepričanju mehiškega predsednika ima Kushner velike zasluge za sklenitev novega trgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko, ki so ga sklenili avgusta letos. Dogovor, imenovan Usmca, bodo voditelji ZDA, Mehike in Kanade podpisali ta konec tedna v Buenos Airesu, kjer bo potekalo srečanje voditeljev skupine G20. Nieta, ki bo 30. novembra po šestih letih zapustil predsedniško palačo, bo Kushnerju red azteškega orla podelil v četrtek ob robu srečanja G20. Kot je vlada zapisala v sporočilu, bo Kushner nagrajen zaradi svojega "pomembnega prispevka" k novemu dogovoru, ki se mu je septembra pridružila tudi Kanada. V preteklosti so omenjeno priznanje med drugim dobili tudi Gabriel Garcia Marquez, britanska kraljica Elizabeta in Nelson Mandela.

Na napoved priznanja so se številni Mehičani odzvali z ogorčenjem. "Podelitev azteškega orla Kushnerju predstavlja najvišjo stopnjo ponižanja in strahopetnosti," je na Twitterju zapisal zgodovinar Enrique Krauze. Podobno meni tudi profesor na centru za raziskovanje in poučevanje ekonomije Carlos Bravo Regidor, ki ocenjuje, da je "to popolno končanje mandata Niete: gre za nedvoumno ponazoritev ponižnosti njegove vlade do Trumpa." Na objavo o nagradi se je odzval tudi mehiški igralec Gael Garcia Bernal, ki je odločitev za nagrado označil za "izjemno sramotno."

Videgaray vezni člen s Kushnerjem?

Avgusta 2016 je takratni finančni minister Luis Videgaray, ki je zdaj zunanji minister, predsednika prepričal, da je Trumpa, ki je bil takrat še kandidat za predsednika, povabil na obisk. Takrat je Trump na skupni novinarski konferenci dejal, da bo zgradil zid med Mehiko in ZDA. Ob tej napovedi je bil mehiški predsednik tiho. Videgaray, ki naj bi zgradil močan in tesen odnos s Kushnerjem, je po fiasku ob Trumpovem obisku v Mehiki odstopil, a se je pozneje, tik pred Trumpovo inavguracijo, vrnil v vlado na položaj zunanjega ministra.

Kot novi mehiški predsednik bo v nedeljo prisegel Andres Manuel Lopez Obrador, ki je zmagal na julijskih volitvah.

