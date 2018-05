Mueller zaradi ruske preiskave zagrozil Trumpu s sodnim pozivom

Kdo je New York Timesu posredoval vprašanja?

2. maj 2018 ob 09:21

Washington - MMC RTV SLO, STA

Posebni tožilec Robert Mueller je opozoril, da bi v okviru preiskave o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve predsedniku Donaldu Trumpu lahko vročil poziv za pričanje pred veliko poroto.

Mueller je to možnost omenil marca med pogovori s Trumpovimi odvetniki. Kot je dejal, bi poziv predsednika prisilil v pogovor s preiskovalci, poroča Washington Post. To je prvič, da je posebni preiskovalec omenil možnost, da bi Trumpa prisilil v pričanje.

Med marčevskim srečanjem so Trumpovi odvetniki vztrajali, da predsednik nima nobene obveze, da bi pričal v povezavi z rusko preiskavo. Muellerjeva ekipa naj bi se na to ostro odzvala, češ da bodo, če bo predsednik pričanje zavrnil, izdali poziv.

Ob tem so privolili, da Trumpovim odvetnikom posredujejo natančnejše informacije glede vprašanj, ki jih želijo zastaviti predsedniku.

Da je Mueller na srečanju omenil možnost poziva, je za Reuters potrdil tudi nekdanji Trumpov odvetnik John Dowd. Dowd, ki je Trumpa zapustil dober teden po srečanju, pravi, da je preiskovalcem takrat povedal, da preiskava ni "igrica" in da se "zaj***ajo z delom predsednika ZDA".

Trump jezen zaradi objave vprašanj

Medtem je časopis New York Times objavil seznam 49 vprašanj, ki jih želi Trumpu zastaviti Mueller. Trump se je zaradi tega razburil na Twitterju, češ da je izdajanje podatkov medijem "sramotno". A vse, kaže, da je vprašanja časopisu posredoval nekdo iz predsednikovega tabora.

Mueller in njegovi preiskovalci medijem doslej še niso izdali nobene podrobnosti o preiskavi in jim tudi ni v interesu, da se govori o seznamu 49 vprašanj. Nekateri analitiki zato domnevajo, da gre za taktiko Trumpovih odvetnikov, ki želijo predsednika prepričati, naj ne privoli v zaslišanje pod prisego o ruski aferi, ker bodo težave. Njegovi odvetniki to odločno zanikajo, prav tako tudi časopis, ki trdi, da je seznam dobil drugje.

Vprašanja o vdorih in Comeyju

Nekateri analitiki ugibajo, da bi bil lahko zaradi kopice slovničnih napak vir za New York Times tudi Trump, da bi lahko znova obsojal preiskavo. "Kako sramotno, da so vprašanja glede ruskega lova na čarovnice ušla v medije. Nobenega vprašanja o sodelovanju. Težko bi bilo ovirati pravosodje pri zločinu, ki ga sploh ni bilo," je tvitnil Trump. A večina vprašanj s seznama se nanaša na sodelovanje njegove kampanje z Rusi in na Trumpovo sodelovanje z Rusi.

Gre za vprašanja, ki jih je Muellerjeva ekipa naštela predsednikovim odvetnikom med pogajanji o njegovem morebitnem zaslišanju. Seznam naj bi sestavili odvetniki, ko so jim tožilci naštevali vprašanja.

Tožilci želijo Trumpa vprašati, kaj je pred volitvami vedel o ruskih vdorih v računalnike demokratov, zlorabi družbenih medijev, ali je vodja njegove kampanje Paul Manafort sodeloval z Rusi, zakaj je odpustil direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja in svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna in podobno.

Nekdanji Trumpov osebni zdravnik Belo hišo obtožuje vdora v ordinacijo

Nekdanji osebni zdravnik Donalda Trumpa Harold Bornstein, ki je Trumpa zdravil 30 let, je razkril, da sta v njegovo ordinacijo februarja lani vdrla dva telesna stražarja in iz nje odnesla celotno Trumpovo kartoteko. Bornstein meni, da zato, ker je izdal, da Trump uživa zdravila za rast las. Bornstein je zaslovel s pisno izjavo pred volitvami leta 2016, v kateri je trdil, da bo Trump najbolj zdrav predsednik v vsej zgodovini ZDA. Zdaj trdi, da mu je to izjavo narekoval Trump. Bornstein je je upal, da ga bo Trump vzel s seboj v Belo hišo za osebnega zdravnika, a se je Trump odločil za admirala Ronnyja Jacksona, ki je letos Trumpa razglasil za "izjemno zdravega" in pohvalil njegove gene.

K. S.