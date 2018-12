Nekdanji Trumpov odvetnik Cohen dobil tri leta zapora

"Čutil dolžnost, da pokrije umazana Trumpova dejanja"

12. december 2018 ob 19:06,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 19:29

New York - MMC RTV SLO, STA

Zvezno sodišče v New Yorku je nekdanjega odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michaela Cohena obsodilo na tri leta zapora, ker je kršil zakon o financiranju volilne kampanje, utajil davke in lagal v ameriškemu kongresu.

52-letni Cohen, ki je nekoč dejal, da bi za "predsednika prestregel tudi kroglo", je v sredo ostro napadel Trumpa, ki ga je med drugim obtožil, da ga je "zapeljal na pot teme namesto svetlobe".

"Moja šibkost je bila slepo sledenje Donaldu Trumpu. Čutil sem, da je moja dolžnost, da zakrijem njegova umazana dejanja. Odkar sem začel delati za Trumpa, sem se počutil kot v čustvenem zaporu," je po poročanju BBC v čustvenem izlivu sodniku Williamu Pauleyju dejal Cohen in sprejel vso odgovornost za svoja dejanja.

Cohen plača za molk Stormy Daniels in Karen McDougal

Sodišče je odločilo, da je Cohen kršil finančna pravila volilne kampanje, s tem ko je v zameno za molk plačal denar dvema ženskama, s katerima naj bi imel Trump razmerje. Cohen je namreč priznal, da je skupaj s predsednikom načrtoval, pripravil in izvedel plačilo pornografski igralki Stormy Daniels in fotomodelu Karen McDougal za molk o spolnem razmerju s Trumpom. Danielsova je dobila denar preko slamnatega podjetja, McDougallova pa v obliki plačila za ekskluzivni intervju v opravljivem mediju, ki potem ni bil objavljen. Slednje je potekalo v dogovoru z vodstvom opravljivega National Enquirerja, ki podpira Trumpa. "Zarota" je bila kaznivo dejanje, ker je bila namreč speljana z namenom vplivanja na volilni izid leta 2016.

Lagal tudi o stikih z Rusi

Sodišče je ugotovilo tudi, da je Cohen lagal o vpletenosti Rusov v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Cohen je namreč priznal, da je lagal kongresu in imel stike s predstavniki Rusije okrog Trumpove kampanje že leta 2015 ter da so Trumpovi posli okrog gradnje hotela v Moskvi tekli naprej tudi, ko je javno zatrjeval, da z Rusijo nima nobenih povezav.

Kazen bo začel prestajati 6. marca 2019

Poleg zaporne kazni mora Cohen plačati še dva milijona dolarjev globe. Cohen po izrečeni kazni ni dajal izjav za medije. Kazen bo začel prestajati 6. marca 2019 v zaporu Otisvile v zvezni državi New York.

A. V.