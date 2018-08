Obsežna preiskava razkrila, da so duhovniki v ZDA zlorabili najmanj tisoč otrok

Žrtev je morda več tisoč

15. avgust 2018 ob 08:45

Washington - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vrhovno sodišče v ameriški zvezni državi Pensilvanija je po letu in pol preiskave objavilo obsežno poročilo o spolnih zlorabah otrok, ki so jih zakrivili duhovniki Rimskokatoliške cerkve. Žrtev je bilo v zadnjih sedemdesetih letih najmanj tisoč.

Po besedah Josha Shapira, javnega tožilca v Pensilvaniji, eni največjih pretežno katoliških držav v ZDA, je preiskava razkrila spolne zlorabe dečkov in deklic, ki jih je desetletja izvajalo več kot 300 duhovnikov.

18-mesečna preiskava je razkrila zlorabe, vključno s posilstvi, najmanj tisoč žrtev. Poročilo sicer ugotavlja, da je to število verjetno večje in da je žrtev morda več tisoč. Med žrtvami so večinoma otroci, a tudi najstniki. Preiskovalci so zaslišali desetine žrtev. Nekatere so povedale, da so bile omamljene ali pa so jih duhovniki zmanipulirali, poroča Radio Slovenija.

Duhovniki: Ne zlorabe, ampak sveta dejanja

Duhovniki so otroke učili, da ne gre za zlorabe, ampak za sveta dejanja. Nekatere žrtve so bile kaznovane tudi doma, ko so zlorabe razkrile domačim, ki jim niso verjeli.

Cerkvene oblasti so za zlorabe vedele, a so jih prikrivale, storilce pa so njihovi nadrejeni, duhovniki, škofje in kardinali, premeščali v druge kraje. Nekatere storilce so celo povišali, v aktivni službi so ostali še desetletja.

Cela cerkev naj bi vedela za zlorabe

Zdi se, da so preiskovalci za cerkev najbolj obremenjujoč material našli v njenih skritih arhivih. Iz njih naj bi bilo razvidno, da je celotna hierarhija - vključno z Vatikanom - vedela za zlorabe.

Nekatere od škofij so se že opravičile in sporočile, da so sprejeli ukrepe, da se tovrstna kriminalna dejanja ne dogajajo več. BBC poroča, da je zaradi prikrivanja zlorab v večini primerov rok za pregon že zastaral, a ovadbe vseeno niso izključene.

Več kot 880 strani dolgo poročilo razkriva spolni škandal Katoliške cerkve, ki zelo verjetno presega tistega v Bostonu v devetdesetih letih.

Škandal - še posebej, če se potrdi, da je za zlorabe vedel Vatikan - bo znova pretresel Rimskokatoliško cerkev. Pred tedni je papež Frančišek zaradi spolnih škandalov sprejel več odstopov škofov v Čilu.

B. V.