Orkan Maria zahteval 1.427 življenj, več kot 20-krat več, kot so do zdaj trdile oblasti

Otok se po orkanu spopada s številnimi motnjami v oskrbi z elektriko

10. avgust 2018 ob 13:38

San Juan - MMC RTV SLO

Oblasti v Portoriku so priznale, da v lanskem uničujočem orkanu Maria ni umrlo le 64 ljudi, kot so trdile do zdaj, temveč 1.427.

Orkan Maria je septembra v veliki meri uničil otok s 3,4 milijona prebivalcev, ki se od tedaj spopadajo s hudimi težavami pri obnovi infrastrukture, vključno z električnim omrežjem. Najnovejše poročilo, pripravljenem za ameriški kongres, navaja, da bo za obnovo tega ameriškega čezmorskega ozemlja potrebnih 139 milijard dolarjev.

Da je dejansko število mrtvih veliko višje, kot so vse od septembra navajale oblasti, so opozarjali številni strokovnjaki. Nekateri trdijo, da je bilo žrtev Marie celo 4.600. Kot piše BBC, je New York Times prvi poročal, da so oblasti karibskega otoka po tiho priznale veliko višje število smrtnih žrtev od tiste, ki so jo navajale do zdaj.

Tiskovni predstavnik portoriških oblasti je dejal, da je najnovejša številka "realistična ocena", toda hkrati je opomnil, da ne gre za uradno številko, saj oblasti čakajo na potrditev študije, ki jo pripravlja univerza Georga Washingtona. "Ne želimo reči na glas, da je to uradna številka, dokler ne vidimo študije in nimamo točnih številk," je za Times dejal Pedro Cerame.

Oblasti so bile v zadnjih mesecih deležne ostrih kritik zaradi prikrivanja števila umrlih v orkanu.

Povečano število umrlih tudi v mesecih po orkanu

Strokovnjaki z univerze Harvard so sporočili, da intervjuji, ki so jih izvedli v Portoriku, nakazujejo na 60-odstotno povečanje smrtnosti v treh mesecih po orkanu. Številni ljudje so umrli zaradi prekinjene medicinske oskrbe in pomanjkanja dostopa do bolnišnic. Prekinitev oskrbe z električno energijo je povzročila tudi povečanje številna smrti zaradi diabetesa in sepse.

Po podatkih svetovalnega podjetja Rhodium Group je orkan Maria povzročil največji izpad električne energije v zgodovini ZDA. Od septembra dalje se otok pogosto spopada z električnimi izpadi, eden izmed aprilskih izpadov je prizadel cel otok.

Ameriške oblasti so bile po orkanu deležne ostrih kritik zaradi počasne pomoči otoku.

K. T.