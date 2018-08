Po uvedbi novih carin Kitajska ZDA vrača udarec

Carine bodo veljale za ameriški premog, bencin, avtomobile, motocikle in medicinsko opremo

23. avgust 2018 ob 08:39

Washington - MMC RTV SLO, STA

ZDA so po julijski odločitvi za uvajanje 25-odstotnih carin na uvoz 818 kitajskih izdelkov zdaj uvedle novi davek še za dodatnih 279 izdelkov v vrednosti 16 milijard dolarjev, med drugim tudi za čipe.

Administracija Donalda Trumpa je že julija letos začela pobirati 25-odstotne carinske dajatve na uvozne kitajske izdelke v vrednosti 34 milijard dolarjev (29,12 milijarde evrov), zdaj pa so začeli pobirati carine še za dodatnih 16 milijard dolarjev (13,7 milijarde evrov) kitajskega uvoza.

Ameriški proizvajalci nasprotujejo carinam

Številni ameriški proizvajalci po poročanju tujih agencij carinam nasprotujejo, saj so prepričani, da bodo škodile predvsem njim samim in ne bodo z ničimer preprečile problematičnih trgovinskih praks Kitajske.

Ameriške oblasti so s seznama za carine po pritožbah umaknile nekaj izdelkov, med drugim plavajoče doke, zabojnike in orodja za obdelavo lesa. Niso pa uslišale želja proizvajalcev čipov, ki so bili v opozarjanju na nesmiselnost ukrepa najglasnejši.

Kitajski povračilni ukrep

Kitajska medtem uvaja carine na ameriški uvoz za 16 milijard dolarjev (29,12 milijard evrov). Carine bodo med drugim veljale za ameriški premog, bencin, avtomobile, motocikle in medicinsko opremo. Med njimi so na primer tudi motorji Harley-Davidson. Kitajska "odločno nasprotuje carinam in nima druge izbire, kot da še naprej uvaja povračilne ukrepe," so sporočili iz ministrstva za trgovino.

Dodali so, da ZDA z uvedbo carin kršijo pravila Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in da bodo verjetno vložili pritožbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogovori o zgladitvi nesoglasij se nadaljujejo

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa Kitajski poleg do zdaj uvedenih carin grozi še s carinami na več sto milijard dolarjev uvoza zaradi oviranja dostopa do kitajskega trga, kraje intelektualne lastnine in subvencij.

Predstavniki ZDA in Kitajske so v sredo začeli nove pogovore, na katerih skušajo zgladiti trgovinska nesoglasja.

K. Št.