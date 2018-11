Po zmagi v Misisipiju imajo republikanci v senatu 53 sedežev

Najrevnejša ameriška zvezna država še vedno bije boj z rasizmom

28. november 2018 ob 10:34

Jackson - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V drugem krogu posebnih volitev v ameriški zvezni državi Misisipi, ki jih je močno zaznamovalo rasno vprašanje, je republikanska kandidatka Cindy Hyde-Smith premagala demokratskega kandidata Mika Espyja. S tem je republikancem v 100-članskem senatu prinesla 53. sedež.

Tekma med kandidatoma se je močno zaostrila in izenačila, ko je republikanska kandidatka dejala, da bi se z veseljem udeležila javnega obešanja. Na koncu je osvojila 53,9 odstotka glasov, medtem ko je Espy dobil 46,1 odstotka glasov.

Misisipi je imel posebne volitve zaradi republikanskega senatorja Thada Cochrana, ki je letos aprila predčasno odstopil s položaja zaradi zdravstvenih težav, na njegov sedež pa je bila začasno imenovana Cindy Hyde Smith. Prvi krog posebnih volitev je potekal 6. novembra, na isti dan kot vmesne volitve po vseh ZDA, vendar nobeden izmed kandidatov ni dobil več kot 50 odstotkov glasov. Takrat je republikanska kandidatka prejela 40,6 odstotka glasov, Espy 40,6 odstotka, drugi republikanski kandidat Chris McDaniel pa 16,5 odstotka.

"Želim, da vsi vedo, da bom, ne glede na to, za koga ste glasovali danes, zastopala celoten Misisipi," je v izjavi po objavi zmage dejala Cindy Hyde-Smith. Poraženi Espy, nekdanji minister za kmetijstvo v času predsednika Billa Clintona, je prek Twiterja sporočil, da je ponosen na zgodovinsko kampanjo in da je hvaležen za vso podporo.

Kampanja je dregnila v številne rane iz boleče preteklosti najrevnejše ameriške zvezne države, kjer so po podatkih ameriške zveze za napredek temnopoltih med letoma 1992 in 1968 izvedli največ linčanj v ZDA. Na predvečer drugega kroga posebnih volitev je policija sprožila preiskavo dveh zank za vislice in še nekaj rasističnih znamenj na ozemlju državnega kongresa v prestolnici Jackson, kar kaže, da je zgodovina v Misisipiju še vedno živa.

K. T.