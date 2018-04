Senatni odbor potrdil Pompea na položaj državnega sekretarja ZDA

Pompeo tlakoval pot do vrha med Kimom in Trumpom

24. april 2018 ob 07:54

Odbor za mednarodne odnose ameriškega senata je v ponedeljek po nekaj zapletih le potrdil kandidaturo direktorja Cie Mika Pompea na položaj državnega sekretarja ZDA. Pompea mora sedaj potrditi še celoten senat.

Predsednik Donald Trump je Pompea za zunanjega ministra imenoval, ko je odpustil Rexa Tillersona. Najprej je kazalo, da bo Pompeo prvi državni sekretar, ki bo prišel na položaj brez podpore senatnega odbora.

Republikanci imajo v njem 11 glasov, demokrati pa deset. Rand Paul iz Kentuckyja, ki je lani glasoval proti potrditvi Pompea na položaj direktorja Cie, je tudi tokrat napovedoval glasovanje proti tako v odboru kot pozneje še v celotnem senatu.

Paul je na koncu klonil pod Trumpovim pritiskom in napovedal, da bo glasoval za Pompea. Uradno zato, ker naj bi mu kandidat obljubil, da je čas za umik ameriške vojske iz Afganistana in da je spremenil mnenje o iraški vojni leta 2003 ter zdaj tako kot Trump meni, da je bila napaka.

Izid glasovanja je bil najprej izenačen deset proti deset, ker se ga republikanec iz Georgie Johnny Isakson zaradi pogreba prijatelja ni mogel udeležiti. Demokrat Chris Coons je nato privolil, da svoj glas iz "negativnega" spremeni v "prisoten", na koncu pa so se odločili, da lahko Isakson glasuje na daljavo in izid je bil 11 proti devet za Pompeovo potrditev.

Najmanj podpore v zgodovini

Republikanci imajo v senatu 51 glasov, demokrati pa 49, pri čemer se John McCain iz Arizone zdravi za rakom in ga ni v Washingtonu. Zdaj, ko si je Paul premislil in so podporo Pompeu izrekli trije demokrati iz večinsko republikanskih držav (Indiana, Zahodna Virginija in Severna Dakota), je Pompeova potrditev v celotnem senatu le še rutinska zadeva.

Kljub temu bo najverjetneje šel v zgodovino kot državni sekretar z najmanj podpore v senatu. Hillary Clinton in John Kerry sta dobila po 94 glasov podpore, Condoleezza Rice 85, Colin Powell pa je bil tako priljubljen, da so ga potrdili soglasno. Tillerson je dobil le 56 glasov podpore in Pompeo lahko dobi še manj.

Trije demokrati so popustili pod napadi Trumpa, ki je še v ponedeljek zjutraj tvital o neverjetni obstrukciji in menil, da je treba v senat izvoliti več republikancev. Joeja Manchina iz Zahodne Virginije in Heidi Heitkamp iz Severne Dakote čaka težek boj za ponovno izvolitev novembra in se nista hotela izpostaviti kritikam, da sta kriva za morebiten neuspeh predvidenega srečanja Trumpa z voditeljem Severne Koreje Kim Džong Unom.

Trump je Pompea že poslal na sestanek s Kimom okrog velike noči, da bi postavila podlago za vrh. Brez državnega sekretarja bi bila za ameriško stran uspešna izvedba vrha veliko težja. Nekateri senatorji sicer še vedno kuhajo zamero, da jih Pompeo ni obvestil o srečanju s Kimom ali jim poročal o podrobnostih.

